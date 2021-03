Pri Liverpoolu trdijo, da je Konate že 'njihov', v Leipzigu menijo drugače

Kljub temu da imajo predstavniki omenjenih klubov že dlje časa zelo korektne profesionalne odnose, pa bi lahko realizacija napovedanega prestopa tega francoskega nogometnega reprezentanta do 21 let vse skupaj močno poslabšala. Znane so velike težave Jürgena Kloppa s sestavo obrambne vrste svojega moštva po poškodbah nosilcev Virgila van Dijka in Joeja Gomeza . Kot še navajajo otoški mediji, naj bi uprava rdečih za prihod Konateja na kultni Anfield Road odštela približno 33 milijonov funtov.

Britanski mediji so se v zadnjih dneh na dolgo in široko razpisali o tem, da je Liverpoolu uspelo v svoje vrste zvabiti enega od najbolj nadarjenih branilcev na svetu, za zdaj še člana nemškega RB Leipziga, Ibrahima Konateja .

Do tu vse lepo in prav, a kaj, ko športni direktor 'Rdečih bikov' iz Leipziga Markus Krosche odločno poudarja, da do prestopa - vsaj to poletje - zagotovo ne bo prišlo. "Drži, da Liverpool že nekaj časa spremlja in se zanima za usluge 'našega' Ibrahima, toda zagotavljam vam, da v tem trenutku njegov prestop na Anfield ni realna možnost. Ne nazadnje pa ga pogodba z Leipzigom veže vse do poletja 2023," je bil kratek in jasen snovalec kadrovske politike pri lanskem polfinalistu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

"Zbudil sem se in videl, da je moj mobilni telefon natrpan s klici in sporočili. Iskreno povedano, sploh ne spremljam, kaj se dogaja na tem področju. Moje misli so povsem pri francoski izbrani vrsti U21 in evropskem prvenstvu, nato pa se vračam v Leipzig. To je edino pomembno," je za sloviti L'Equipe zatrdil Konate.