Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Pri meni bodo igrali igralci, ki prej niso dobivali priložnosti'

Budimpešta, 27. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jan Lukač Lu.M
Zbor slovenske nogometne reprezentance

Slovenska izbrana vrsta je sinoči prispela v Budimpešto, kjer jo danes čaka prva tekma pod taktirko novega selektorja Boštjana Cesarja, našim fantom bo nasproti stala reprezentanca Madžarske. Cesarja na prijateljskem obračunu bolj kot rezultat zanima igra in upoštevanje njegovih taktičnih principov. Znajti se bo moral brez prvih dveh zvezdnikov Jana Oblaka in Benjamina Šeška, priložnost pa bodo morda dobili tudi nekateri nogometaši, ki prej niso "prišli zraven".

Atmosfera v madžarski prestolnici še zdaleč ne bo zgolj prijateljska, tega se zaveda tudi Boštjan Cesar, ki je peklenskih vzdušij vajen iz svoje bogate igralske kariere. Slabih 70.000 gledalcev na Ferenc Puskas Areni bo zgolj prispevalo k veličini že tako pomembne tekme: "Ni dvoma, da bo tekma zame izredno posebna. Na podobnih stadionih sem se preizkusil že kot igralec, zdaj pa bom imel to priložnost še kot selektor. Nasproti nam bo stala izvrstna reprezentanca, ki ima v svojih vrstah nekaj izrednih posameznikov. Zanima me igra mojih fantov, kako bodo uspeli stvari iz treningov prenesti na tekmo. Ne bo nam lahko, a verjamem, da bodo fantje odigrali, kot znajo."

Prihod novega selektorja je v javnosti vzbudil tudi veliko pričakovanj po menjavi načina igre. Cesar je dolgo časa deloval kot pomočnik svojega predhodnika Matjaža Keka, čigar taktične zamisli niso vedno sovpadale s smernicami modernega nogometa. Rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto trdi, da je o izbiri prve enajsterice veliko premleval, na odločitev pa so vplivali treningi na Brdu pri Kranju: "Zadovoljen sem z igralci, ki so v zadnjem času malo manj igrali. Vsi so na pripravah dali vse od sebe, kar res cenim. Že pred zborom reprezentance so obstajale različne permutacije, kar se tiče prve postave, v zadnjih dneh se je to še malo premešalo. Na zadnjem treningu sem dobil jasno sliko, ki jo bom na dan tekme predstavil tudi igralcem."

Nogometno manjše države se morajo v svoji igri velikokrat zanesti na enega ali dva nogometaša, ki s svojo kakovostjo in izkušnjami služita kot osnova kakršnega koli taktičnega sistema. V slovenski izbrani vrsti za glavna zvezdnika veljata Jan Oblak in Benjamin Šeško, ki pa zaradi težav s poškodbami ne bosta zaigrala med reprezentančnim premorom.

Odsotnost dveh najboljših igralcev seveda ne pomeni nič dobrega, selektorju pa vendarle omogoča, da nekoliko eksperimentira z izbiro igralcev: "Najpomembnejše je, da so igralci zdravi, to sem rekel že preden sem postal selektor. Trenutno nam manjkata dva zelo pomembna igralca, kar bo seveda vplivalo na našo igro. Tudi brez njiju bomo morali odigrati, zato si s tem ne gre preveč beliti glave. Zame je pomemben vsak nogometaš. Ob odsotnosti zvezdnikov pa bodo priložnost dobili drugi igralci, ki so željni dokazovanja. V primeru Oblaka bo to nov vratar, do sprememb pa bo zagotovo prišlo tudi v preostanku ekipe. Pri meni bodo dobili priložnost tudi igralci, ki prej niso "bili zraven".

slovenska reprezentanca boštjan cesar debi prijateljska tekma madžarska benjamin šeško jan oblak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615