Pri Newcastlu navijače prosijo, naj bodo 'kulturno primerni', Bruce že bivši

Odziv kluba je povzročila tekma s Tottenhamom, kjer so nekateri navijači na tribunah nosili tradicionalna arabska oblačila in pokrivala, s čimer so hoteli pokazati zadovoljstvo nad novimi lastniki.

"Gesta je bila simpatična in pozitivno sprejeta, kljub temu pa ostaja možnost, da je tako oblačenje kulturno neprimerno, in tvega, da bi povzročilo žalitev drugih ljudi. Navijače kluba pozivamo, da nosijo vse, kar je običajno za njihovo kulturo ali vero," so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki angleškega premierligaša, ki je ostal brez trenerja Steva Brucea, saj se je s klubom zaradi slabih rezultatov sporazumno razšel, ob tem pa na račun odpravnine zaslužil kar osem milijonov evrov.

"Ti si, brez dvoma, eden najbolj prijaznih ljudi, ki sem jih spoznal v svetu nogometa. Držal si besedo, bil pošten in nikoli nisi okleval, ko nas je bilo treba zaščititi. Nikoli ne bom pozabil, kako si ravnal z mano," je na Twitterju ob tem zapisal zvezdnik Newcastla Allan Saint-Maximin.