Pri NZS izrekli nove kazni po tekmi Rogaška - Olimpija

Dvoboj 11. kroga državnega prvenstva Prve lige Telemach, ki ga je v gosteh dobila Olimpija z 2:0, je zaradi neprimernega dogajanja na in ob igrišču dvignil veliko prahu.

Boštjan Jeglič je danes zapisal, da bodo morali pri Rogaški zaradi večkratnega žaljivega skandiranja, metanja plastenk in kozarcev na VIP-tribuno proti predstavnikom gostujoče ekipe, vdora dveh navijačev na VIP-tribuno, kjer sta hotela fizično obračunati s predstavniki nasprotne ekipe, odšteti 2600 evrov.

Zaradi konfrontacije med igralci in predstavniki ekipe Rogaška in Olimpija, fizičnega prerivanja in metanja plastenk pa bosta morala tako Rogaška kot Olimpija v blagajno NZS prispevati še vsaka po 700 evrov.