Pri NZS odločili: Koper za zeleno mizo s 3:0 premagal Rogaško

Tekma 6. kroga s Koprom na Bonifiki bi morala biti v soboto, vendar so jo odpovedali. Ekipa Rogaška ni zadostila pravilu doma vzgojenih igralcev in je na tekmo prijavila le sedem nogometašev, ki izpolnjujejo pogoj, ki je v veljavi od začetka letošnje sezone. Pravila namreč velevajo, da mora vsako moštvo imeti v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev.

Ob tem so pojasnili, da je namen pravila o vključevanju mladih igralcev zagotoviti mladim, perspektivnim nogometašem boljši razvoj in večjo konkurenčnost, s čimer posledično razvijajo tako slovenski klubski kot reprezentančni nogomet.

"Vse odločitve, ki jih je NZS sprejela v primeru Rogaške, izhajajo iz veljavnih pravilnikov NZS, naloga NZS pa je, da v sodelovanju s klubi in komisijo za profesionalni nogomet pripravi čim bolj učinkovite pravilnike ter s tem razvija slovenski klubski nogomet," so poudarili na NZS.

NZS je pravilo sprejela v sodelovanju s klubi in komisijo za profesionalni nogomet. "Odgovornost vsakega kluba v kateremkoli tekmovanju je, da v skladu s tekmovalnim pravilnikom in propozicijami tekmovanja, v katerem nastopa, na zapisnik tekme vnese igralce, ki imajo pravico nastopa. Statusi igralcev v nogometnem informacijskem sistemu Regista so jasno označeni in klubski administratorji imajo jasen vpogled v to, ali igralci izpolnjujejo zahteve U21 ali AAT igralci," so še pojasnili.

Predstavniki nogometnega kluba Rogaške so v izjavi, objavljeni na Facebooku, v začetku tedna zagrozili z bojkotom naslednje tekme državnega prvenstva proti Radomljam v primeru, da NZS ne bo ponovila tekme s Koprom. Po mnenju Rogaške je v njihovem primeru šlo za "evidentno kršenje pravilnikov s strani predstavnikov zveze".