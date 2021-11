Pri Olimpiji še pet okužb z novim koronavirusom

"Po odpovedi sobotne tekme je bilo v ponedeljek in danes potrjenih še pet novih okužb s covidom-19 v ekipi Olimpije. Vseh pet novookuženih igralcev je bilo na petkovem testiranju negativnih in povsem brez težav. Zaradi kasnejšega razvoja simptomov okužbe so opravili PCR-test, ki je bil pozitiven. Ker jim je bila v soboto zaradi rizičnega stika že izdana odločba o karanteni, so bili pravočasno izolirani," so zapisali pri Olimpiji in dodali, da so praktično vsi okuženi igralci dobili vročino in razvili znake okužbe zgornjih dihal.