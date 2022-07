Pri novem sistemu zaznavanja 'ofsajda' bo pomagala tudi posebna žoga

"Polavtomatska tehnologija 'ofsajda' je razvoj sistemov VAR, ki so bili implementirani po vsem svetu," je v izjavi dejal predsednik Fife Gianni Infantino. "Ta tehnologija je vrhunec treh let predanih raziskav in testiranj, da bi zagotovili najboljše za ekipe, igralce in navijače, ki se bodo letos odpravili v Katar, in Fifa je ponosna na to delo, saj se veselimo, da je tudi svet prepoznal prednosti polavtomatske tehnologije določanja prepovedanega položaja na svetovnem prvenstvu 2022," je dodal.