Pri PSG se ne bojijo kazni Uefe: Al-Kelaifi napovedal okrepitve

Evropska nogometna zveza (Uefa) bi lahko vodilne pri Paris Saint-Germainu in Manchester Cityju v poletnem prestopnem roku primorala v prodajo katerega od največjih zvezdnikov zaradi ponavljajočega nespoštovanja pravil tako imenovanega finančnega fair playa (FFP). To je grožnja, ki je sicer v zraku že dolgo, toda organizacija, ki ji predseduje grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin, zaenkrat še ni resneje udarila po mizi, nedavno pa je veliko obrvi dvignila tudi poteza z imenovanjem predsednika PSG Naserja Al-Kelaifija v izvršni odbor Uefe.

PSG

Pri PSG so bili zadnji dnevi zelo pestri, saj se je nenadoma končalo sodelovanje z glavnim pokroviteljem na dresih, letalskim prevoznikom Fly Emirates, ki ga je s triletnim in več kot dvakrat donosnejšim dogovorom nasledila hotelska veriga Accor Live Limitless (ALL). Šlo naj bi za 60 milijonov evrov na leto, s čimer so se francoski prvaki prebili med štiri evropske klube, ki s pokroviteljevim napisom na svojih dresih zaslužijo največ denarja.

'Mbappe in Neymar bi ostala tudi brez Accorja'

Z večjimi prihodki bo lahko PSG seveda še lažje upravičil zvezdniške nakupe, samo leta 2017 sta klub okrepila Neymar in Kylian Mbappe, takrat člana Barcelone oziroma AS Monaca, ki sta Parižane skupaj stala okoli 357 milijonov evrov. Najverjetneje tudi zato je v zadnjem intervjuju za ESPN FCAl-Kelaifi samozavestno napovedal, da bo njegov klub poleti prej kupoval kot prodajal najdražje nogometaše na svetu.

MBAPPE

"Kylian in Neymar sta igralca PSG. Ostala bosta igralca PSG in tako bi bilo z ali brez Accorja," je dejal Al-Kelaifi. Ta je ob podpisu dogovora na stadionu Parc des Princes zbral (skoraj) vse največje ase pariškega kluba, poleg trenerja Thomasa Tuchlaso mu družbo delali Mbappe, Edinson Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Gianluigi Buffonin Marco Verratti, vezni člen dogovora pa je nekdanji predsednik PSG Sebastien Bazin, ki je zdaj predstavnik Accorja.

Zagotovo bodo kupili (še) več igralcev

"Zagotovo bo to še povečalo naše prihodke in nam dovolilo večje investicije," je nadaljeval Al-Kelaifi. "To je za nas velik posel. S povišanjem prihodkov bomo gotovo kupili več igralcev. Govorili bomo s trenerjem in odkrili, katere igralce si želi. Prezgodaj se je še odločiti, katere igralce bomo kupili ali ne, a bomo videli, kaj si želi trener. Glede FFP pa ... Vedno ga spoštujemo. Zato nas FFP ni skrbel, tudi brez dogovora z Accorjem."