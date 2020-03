Pri bundesligašu so se opravičili skupini, ki je morala predčasno zapustiti njihovo tekmo

Varnostniki na vseh tekmah pod okriljem nemške nogometne zveze so zaradi bojazni glede koronavirusa že pred časom dobili navodila, naj bodo pozorni glede morebitnih okuženih oseb. Približno 20 japonskih turistov je po njihovih besedah brez večjih težav vstopilo na Red Bull Areno, kjer pa niso bili dolgo. Po le nekaj minutah srečanja so s strani varnostne službe dobili navodila, naj zapustijo svoje sedeže, za kar so se jim v vodstvu prvoligaša iz Leipziga že opravičili.

"Kar zadeva nedeljski incident, bi radi poudarili, da smo že stopili v kontakt s skupino. Vsem prizadetim smo se opravičili in jih že povabili nazaj. Radi bi tudi poudarili, da v klubu stojimo za vrednotami, kot so strpnost, integracija in sprejemanje vseh, po drugi strani pa popolnoma nasprotujemo rasizmu in diskriminaciji v kakršnikoli obliki," so zapisali v uradnem sporočilu pri RB Leipzigu.

Iz japonske delegacije so odgovorili, da so se zavedali, da je do situacije prišlo zaradi težav s koronavirusom in da so z vsemi vpletenimi imeli konstruktiven dialog.