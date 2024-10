Pri Real Madridu Wirtza vidijo kot popolno zamenjavo za Modrića

Predsednik kraljevega kluba Florentino Perez slovi po zvenečih nakupih (Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Gareth Bale, Eden Hazard, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ...), poleg tega pa v večini primerov, kar se okrepitev tiče, tudi dobi to, kar si zamisli. Tokrat si je za zamenjavo za Luko Modrića , ki po vsej verjetnosti igra zadnjo sezono v belem dresu, označil Wirtza. Nemec sicer deluje kot bolj napadalno usmerjen tip igralca od Hrvata, pa vendarle bi bila to za že tako zvezdniško zasedbo Madrida nova dodana vrednost.

Wirtz ima sicer z Bayerjem pogodbo sklenjeno do julija 2027, generalni direktor farmacevtov Fernando Carro pa je že poudaril, da 21-letnik ni naprodaj za manj kot 150 milijonov evrov. A pri Realu in pri ostalih klubih, ki se zanimajo za usluge mladega Nemca, se zavedajo, da je čas njihov zaveznik, saj z bližanjem izteka njegove pogodbe cena pada.

Madridčanom bo v boju za Wirtza največjega konkurenta predstavljal Manchester City, ki v Nemcu vidi naslednika Kevina De Bruyneja. 33-letnega Belgijca, ki ga v zadnjem obdobju vse bolj pestijo poškodbe, se namreč povezuje z odhodom v Savdsko Arabijo. Poleg Reala in Cityja pa se za Nemčeve usluge zanimata še Bayern in Barcelona. Bavarci si želijo združiti moči Wirtza in Jamala Musiale, dveh velikih nemških talentov, ki že v nemški reprezentanci dokazujeta, da se dobro dopolnjujeta.