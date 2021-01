Pri Realu besni: Zaprli so nas kot hrčke

"Povedali so nam, da ne kaže dobro, da so vzletne steze zaprte in da vozila za čiščenje ledu uporabljajo za pristanke," je ESPN citiral sporočilo predstavnika za stike z javnostjo pri Realu. "Ocenjujemo, da smo tu že več kot dve uri. Jeza je tolikšna, da je ni mogoče tajiti," je dodal.

"Vse je kaos, to je nekaj nepojasnljivega," je za AS povedal neimenovani vir iz ekipe, ki je bil na letalu. "Tu nas imajo zaprte kot hrčke, ne vemo niti tega, ali bomo lahko poleteli, kdaj se bo to zgodilo ali kdaj bomo prišli. Pilot je brez moči, nihče nam ničesar ne pove ..."

Dnevnik AS je na svoji spletni strani v soboto zapisal, da so pri Realu izjemno jezni na vodstvo tekmovanja (LaLiga), ki kljub črnogledim vremenskim napovedim vztraja pri izvedbi sobotnih in nedeljskih tekem. Madridčani so nato le poleteli proti Pamploni, kjer so pristali nekaj čez 23. uro.

Zidane se je vrnil, čakalo pa ga je nekaj neprijetnih vprašanj

Čeprav se je že vnaprej vedelo, da bo glavna "zvezda" tega konca tedna vreme, je bilo veliko pozornosti zaradi stika z okuženo osebo pred tokratnim krogom tekmovanja usmerjene tudi k Realovemu trenerju Zinedinu Zidanu. Po negativnih testih in enodnevni samoizolaciji zaradi stika z okuženo osebo se je vrnil na petkovem treningu, ki je potekal na skoraj povsem zasneženi zelenici, veliko prahu pa je v zadnjih dneh dvigoval še en Francoz, napadalec Karim Benzema, potem ko je postalo jasno, da se bo moral zaradi domnevnega sodelovanja pri izsiljevanju nekdanjega reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuenezagovarjati na sodišču v Versaillesu.

"Ima mojo popolno podporo," je o rojaku v petek povedal dobro razpoloženi Zidane. "Vem, da to ni lahka situacija. Pomembno pa je tisto, kar vidim sam – in vidim, da je v redu. To so težke situacije in želimo si, da bi se vse skupaj razrešilo čim prej za vse vpletene. On se zna osredotočiti na svoje delo in svojo družino. Počne tisto, kar ima rad, želi osrečevati ljudi, ko je na igrišču."

'Upam, da se vse čim prej razreši'

Zidane je spregovoril tudi o neuspešnih pogovorih za podaljšanje pogodb s klubskim kapetanom Sergiem Ramosomin enim najboljših posameznikov aktualne sezone, krilnim nogometašem Lucasom Vazquezom. Obema se pogodbi iztečeta konec junija in oba se lahko že od 1. januarja neovirano pogajata z (morebitnimi) novimi delodajalci.

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne želim razmišljati tako (da bi odšla, op. a.). V nogometu nikoli ne veš, kaj bi se lahko zgodilo. Upam, da se uredi. Za svoje igralce si želim, da se vse čim prej razreši. Za zdaj sta Lucas in Sergio tu, jutri pa nas čaka tekma. Moji igralci so pripravljeni igrati, trenirati, dobro opravljati stvari, to pa je tisto, kar je zame pomembno,"je še povedal Zidane.

"Pričakujemo, da bomo lahko igrali, in da bo igrišče dobro pripravljeno. Naši delavci so opravili veliko dela, da smo lahko danes (v petek, op. a.) trenirali. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z vremenom, a pripravljamo se, kot da tekma bo. Slabo vreme pa ne bo spremenilo veliko glede izbire prve postave, to zame ni kriterij," je sklenil Zidane.