V Madridu pripravljajo 'ofenzivo': Sterling prva alternativa za Hazarda

Sterling 'rezerva' za Hazarda

"Včasih sanjam o igranju na nabito polnem Santiago Bernabeuu,"je med drugim priznal 27-letni belgijski reprezentant. Toda prvi mož 13-kratnih evropskih klubskih prvakov Florentino Perez je preveč izkušen, da bi že kar vnaprej začel slaviti morebiten dogovor s Hazardom, saj je potrebno počakati do uradnega začetka zimskega prestopnega roka, do katerega je še daleč. Do januarja 2019 pa se lahko zgodi še marsikaj.



Zato je britanski časnik The Mirror postregel z najbolj svežo informacijo o zanimanju 'galaktikov' tudi za usluge omenjenega Sterlinga, ki je podobno kot Hazard izrazil željo igrati v tujini. "Če bi se mi nekega dne ukazala možnost zaigrati v dresu Reala, bi brez razmisleka sprejel njihovo ponudbo. To bi bila neprecenljiva izkušnja," je izjavo Raheema Sterlinga javnosti posredoval zgoraj omenjeni časnik.



Kakorkoli, Sterling ima z 'meščani' sklenjeno pogodbo do konca sezone 2019/20. Če želijo pri Cityju nekaj zaslužiti z morebitnim prestopom angleškega reprezentančnega napadalca, imajo časa 'le' še do konca aktualne sezone. Obstaja pa tudi druga možnost, in sicer da bi se vodstvo kluba odločilo za zvišanje obstoječe pogodbe, ki Raheemu Sterlingu na letni ravni navrže slabih 11 milijonov evrov.