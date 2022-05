Pri Realu si manejo roke: Modrić in Vinicius pred podaljšanjem pogodb

Pri madridskem Realu bodo, kot poročajo španski mediji, v kratkem podaljšali pogodbi z nosilcema igre Luko Modrićem in Viniciusom Juniorjem. Hrvaškemu vezistu se trenutna izteče ob koncu sezone, podaljšal naj bi jo za eno leto. Bolj dolgoročen dogovor pa bodo galaktiki sklenili z Brazilcem, ki so mu v podpis bojda ponudili pogodbo do leta 2028.

icon-expand Karim Benzema in Vinicius Junior letos tvorita enega najbolj "smrtonosnih" napadalnih dvojcev na svetu. FOTO: AP Za Viniciusom Juniorjem je brez kančka dvoma najboljša sezona kariere, saj je tako pri zadetkih kot asistencah dosegel oziroma presegel številko 20. Minuli konec tedna je proti Levanteju dosegel celo svoj prvi hat-trick kariere, v kratkem pa bo s strani madridskega Reala za dobre predstave nagrajen v obliki nove pogodbe, poroča dobro obveščena Marca. Na mizi naj bi imel štiriletno podaljšanje pogodbe (trenutna ga na Santiago Bernabeu veže do poletja 2024, op. a.), s katerim bi se njegova odkupna klavzula s 350 milijonov dvignila na vrtoglavo milijardo evrov. Letna neto plača pa mu bo z dobrih treh milijonov zrasla na okroglih deset. Vinicius je v letošnji sezoni trenutno pri 21 zadetkih in 20 asistencah v vseh tekmovanjih, kljub temu pa njegova plača sodi v najnižji klubski razred, v katerem so tudi Dani Ceballos, Jesus Vallejo in vratar Andrij Lunin. Po poročanju Marce njegova trenutna plača znaša 3,2 milijona evrov, z bonusi pa lahko narase na štiri milijone. PREBERI ŠE Real bo prihodnje leto še močnejši: Rüdiger prihaja brez odškodnine 20-letni Brazilec pa ni edini, ki naj bi v kratkem sklenil podaljšanje pogodbe. Fabrizio Romano poroča, da je tik pred tem tudi veteran Luka Modrić. Hrvaški vezist, ki pri 36 letih prav nič ne kaže, da se njegova kariera počasi bliža koncu, bo podaljšal še za eno leto. Zelo verjetno pa je, da bo z Madridčani podaljšala še ena legenda Nacho Fernandez. Osrednji branilec je član kluba že vso svojo kariero in je z njim med drugim osvojil tudi štiri naslove v Ligi prvakov. Že lani poleti je podaljšal svoj dogovor do leta 2023, v kratkem pa naj bi na mizo dobil še eno podaljšanje. V tej sezoni je za beli balet sicer zbral že 40 nastopov, čeprav imata na položajih osrednjih branilcev prednost pred njim Eder Militao in David Alaba. Suarez se bo v nedeljo poslovil od navijačev Atletica V rdeče-belem delu Madrida po koncu sezone skoraj zagotovo ne bo ostal Luis Suarez, ki se bo, kot poroča Mundo Deportivo, na tekmi 37. kroga španske La Lige proti Sevilli dokončno poslovil od svojih navijačev, saj bo to zadnja tekma Atletica na Wandi Metropolitano v tej sezoni. Urugvajec je v zadnjem času padel v nemilost Diega Simeoneja, ki nanj ne računa več tako kot lani. Obenem ima Suarez eno najvišjih plač na Wandi, ki zagotovo ne opravičuje zanj skromnih 13 zadetkov v tej sezoni. Bo pa kljub temu ostal z zlatimi črkami zapisan v zgodovino Atletov, saj jih je v lanski sezoni z 21 ligaškimi goli popeljal do prvega naslova španskih prvakov po letu 2014.