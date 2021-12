Pri Realu ne želijo prestavljati tekem: 'Nadaljevali bomo s tistimi, ki so na razpolago'

David Alaba, Luka Modrić, Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale, Andrij Lunin in Isco so tekmo proti Athletic Bilbau izpustili zaradi okužbe s koronavirusom. Manjkala sta tudi poškodovana Dani Ceballos in Dani Carvajal, medtem ko Casemiro ni imel pravice nastopa zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. Kljub temu pa so se galaktiki z zahtevnega gostovanja v Baskiji vrnili s tremi točkami, kar je glede na vse okoliščine še toliko večji uspeh.

Izkazali so se nekateri nogometaši, ki sicer niso v prvem planu Carla Ancelottija. Zelo dobro tekmo je odigral Eden Hazard, svoje pa sta po vstopu s klopi dodala tudi Mariano Diaz in Luka Jović. Priložnost je kot rezervist dočakal tudi nadarjeni 19-letni Peter Gonzalez, ki je sicer odigral le nekaj minut, a pustil zelo dober vtis in bi se skoraj vpisal med strelce.

Real ima sedaj pred drugouvrščeno Sevillo na vrhu španskega prvenstva ob tekmi več že osem točk prednosti, zato niti ne čudi, da si Ancelotti ne želi, da bi tekme njegove ekipe prestavljali zaradi okužb. "Kdor je na voljo, je pač na voljo. Nadaljevali bomo s tistimi, ki so nam na razpolago, četudi bomo morali staviti na nogometaše iz naše akademije," je po zmagi v Bilbau povedal zadovoljni Italijan.