Pri rezultatu 0:2 je imel vsega dovolj: zapustil gol črto in odkorakal v slačilnico

Vratar albanskega prvoligaša Bylis Jeremy Vachoux je imel v že zelo zgodnji fazi obračuna proti domači ekipi Vora vsega dovolj. Po pol ure tekme, ko je že prejel dva gola, je brez otipljivega razloga, preprosto zapustil gol črto in se napotil v garederobo. Zanimivo, da ga v tej nameri ni nihče prepričal v nasprotno ali ga celo zaustavil. Tudi trener gostujoče ekipe je le nemo opazoval nenavadno dejanje 31-letnega Francoza, ki za to albanskega prvoligaša brani kot posojeni vratar švicarske Lozane.

"Pogledal je na klop za rezervne igralce in "dvignil" drugega golmana, naj se pripravi na igro," pišejo tamkajšnji mediji. "Tekma med sosedoma na prvenstveni tabeli, zavzemata namreč sedmo in osmo mesto v albanski premier ligi, se je končala z visoko zmago Vore, a je vso "slavo" pobral nenavaden dogodek v zgodnji fazi obračuna, ko je Francoz demonstrativno odkorakal v garderobo," dodajajo albanski mediji, ki špekulirajo, da je Vachoux bržkone že odigral svojo zadnjo tekmo za Bylis ...