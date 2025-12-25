Naslovnica
Pri rezultatu 0:2 je imel vsega dovolj: zapustil gol črto in odkorakal v slačilnico

Tirana, 25. 12. 2025 09.36 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Jeremy Vachoux

Pričakovali bi, da novica prihaja iz manj civiliziranih (nogometih) krajev, oziroma prvenstev. Kjer športna javnost nima neposrednega dostopa in novice zgolj curljajo. Pa temu ni tako. Redko viden dogodek se je pripetil namreč pod okriljem premierne albanske nogometne lige. Konkretneje med tekmo med ekipama Vora in Bylis. Pri rezultatu 2:0 za domače, je namreč gostujoči čuvaj mreže - gre za Francoza Jeremyja Vachouxa, sicer posojenega igralca iz švicarske extralige Lozane - sredi tekme preprosto zapustil gol črto ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vratar albanskega prvoligaša Bylis Jeremy Vachoux je imel v že zelo zgodnji fazi obračuna proti domači ekipi Vora vsega dovolj. Po pol ure tekme, ko je že prejel dva gola, je brez otipljivega razloga, preprosto zapustil gol črto in se napotil v garederobo. Zanimivo, da ga v tej nameri ni nihče prepričal v nasprotno ali ga celo zaustavil. Tudi trener gostujoče ekipe je le nemo opazoval nenavadno dejanje 31-letnega Francoza, ki za to albanskega prvoligaša brani kot posojeni vratar švicarske Lozane. 

Preberi še Celjani z rekordnim nakupom: Sešlar se je še drugič vrnil v knežje mesto

"Pogledal je na klop za rezervne igralce in "dvignil" drugega golmana, naj se pripravi na igro," pišejo tamkajšnji mediji. "Tekma med sosedoma na prvenstveni tabeli, zavzemata namreč sedmo in osmo mesto v albanski premier ligi, se je končala z visoko zmago Vore, a je vso "slavo" pobral nenavaden dogodek v zgodnji fazi obračuna, ko je Francoz demonstrativno odkorakal v garderobo," dodajajo albanski mediji, ki špekulirajo, da je Vachoux bržkone že odigral svojo zadnjo tekmo za Bylis ... 

Preberi še Vroči Vipotnik želja otoških elitnih ligašev

In niso "kupili" zgodbe, ki jo je njegov trener "prodal" na novinarski konferernci po koncu tekme, ko je tudi navedel Francozov razlog za predčasni odhod z igrišča. "Vratar naj bi bil poškodovan, toda temu zares prav nihče ne verjame. Glavni razlog je bržkone protest zaradi klavrne predstave soigralcev na tekmi. Še posebej naj mu ne bi bil všeč igra v obrambi."  

nogomet Jeremy Vachoux

