Pri Southamptonu odpustili trenerja

"Lahko potrdimo, da smo sprejeli težko odločitev o razhodu s trenerjem naše prve ekipe, Russellom Martinom," so v izjavi zapisali pri zadnjeuvrščenem klubu angleškega prvenstva. Začasno bo njegovo delo opravljal trener ekipe do 21 let Simon Rusk, "dokler ne bomo našli trajne zamenjave", so še sporočili iz kluba.