Pri tekmecih Olimpije med nogometaši kar devet okužb

Santa Clara, ki je prvo tekmo proti Ljubljančanom pretekli četrtek na domačem igrišču dobila z 2:0, je danes sporočila, da je bilo po testih, opravljenih 3. avgusta, z novim koronavirusom okuženih devet igralcev in en član strokovnega štaba.

Vsi so v samoosamitvi, s čimer so zaščitili preostanek ekipe, ki bo v četrtek v Ljubljani skušal ubraniti prednost s prve kvalifikacijske tekme.

Klub je na spletni strani nadalje zapisal, da se vsi igralci in člani ekipe vse od začetka pandemije vsak teden testirajo ter da se držijo tako strogih internih pravil kot pravil vseh tekmovanj, v katerih nastopajo. Po informacijah v izjavi za javnost so vsi člani Santa Clare tudi cepljeni.

"Kljub manjšemu številu razpoložljivih igralcev zaradi zadnjih okužb bo klub na prihajajočih tekmah dal vse od sebe in zastopal barve regije in države. Najprej že v četrtek proti Olimpiji v konferenčni ligi," so še za konec izjave zapisali pri lani šestouvrščeni ekipi portugalskega prvenstva.

Portugalci bodo v Ljubljano prišli zgolj s 14 igralci, poročajo portugalski mediji.