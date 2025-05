Pričakovano: Ancelotti od poletja na brazilski klopi

V svojem prvem obdobju pri Real Madridu je galaktike leta 2014 popeljal do la decime, njihovega desetega zmagoslavja v ligi prvakov. Z belim baletom je trikrat slavil v tem tekmovanju: leta 2015 so ga odpustili, vrnil se je leta 2021, potem ko je Zinedine Zidane odstopil, da bi v letih 2022 in 2024 znova osvojil ta najbolj iskani klubski pokal.

Ancelotti je med drugimi ekipami vodil tudi Chelsea in Paris Saint-Germain, vključno z AC Milanom, s katerim je kot trener v letih 2003 in 2007 dvakrat osvojil ligo prvakov. Italijan je trener, ki je s petimi naslovi nosilec največ trofej lige prvakov.

"Največjo reprezentanco v zgodovini nogometa bo zdaj vodil najuspešnejši trener na svetu," so sporočili iz brazilske zveze CBF. "Brazilijo bo vodil do svetovnega prvenstva 2026 ter na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Ekvadorju in Paragvaju naslednji mesec," so še sporočili.

Brazilija je po porazu proti Argentini 28. marca odpustila Dorivala Juniorja in je četrta na južnoameriški kvalifikacijski razpredelnici za mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi.