Pričakovano: Kek ostaja na klopi slovenske nogometne reprezentance

Kot so sporočili s krovne nogometne organizacije, je bilo podaljšanje pogodbe s 60-letnim Matjažem Kekom v skladu z dogovorom in usmeritvami , ki so bile skupno zastavljene že tedaj, ko se je nekdanji trener Maribora in Rijeke vrnil na klop slovenske izbrane vrste.

"S podpisom pogodbe smo s selektorjem samo formalizirali v preteklosti že dogovorjeno, in sicer, da Matjaž Kek ostaja na klopi članske reprezentance do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024," je po podpisu pogodbe za uradno spletno stran Nogometne zveze Slovenije povedal njen predsednik Radenko Mijatović.