Pričakovano: Lewandowski izbran za najboljšega nogometaša v Nemčiji

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Robert Lewandowski krepko prehitel konkurenco. Jadon Sancho iz Borussie Dortmunda je od soigralcev in tekmecev prejel 14 odstotkov glasov, drugi Bayernov nogometašJoshu Kimmich pa 12. V pravkar minuli sezoni je Lewandowski dosegel 34 golov. Do absolutnega rekorda Gerda Müllerja iz sezone 1971/72 mu jih je zmanjkalo šest. Morda mu to uspe v naslednjih letih, saj ima pogodbo z Bavarci sklenjeno do leta 2023.