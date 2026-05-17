Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Pričakovano: Riera izgubil službo v Frankfurtu

Frankfurt, 17. 05. 2026 22.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Albert Riera

Iz Nemčije ob koncu sezone prihajajo ne tako presenetljive novice o prihodnosti Alberta Riere. Eintracht in nekdanji strateg Celja in Olimpije sta se soglasno odločila za prekinitev pogodbe. Španec je na klopi nemškega prvoligaša preživel nekaj več kot tri mesece, sezono pa končal na osmem mestu, ki ne vodi v Evropo.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

"S klubom smo se sporazumno dogovorili o koncu sodelovanja. Kot glavni trener prevzemam odgovornost za športne rezultate, v tem obdobju sem se osredotočal izključno na izboljšanje ekipe ter doseganje uspeha. Čutil sem dolžnost zaščititi klub in igralce, enako bom ravnal tudi v prihodnje. Verjel sem, da je to nujno za ohranitev popolne osredotočenosti na uspeh na igrišču. Osebni interesi zame nikoli niso bili pomembni. Moj cilj je bil, je in vedno bo enak: razvijati igralce in dosegati uspehe," je ob novici izjavil Albert Riera.

Majorčan se je na sever Nemčije preselil iz Celja, kjer je nizal vrhunske rezultate tako v Sloveniji kot na stari celini. A Bundesliga je vendarle veliko večji oder, na katerem se Rieri ni uspelo proslaviti z vodenjem Eintrachta. Skupaj z varovanci je sezono končal na osmem mestu, ki ne vodi v prav nobeno evropsko tekmovanje. Dosežek, ki zagotovo ne poteši apetitov kluba, ki je letos igral v Ligi prvakov.

Preberi še Riera že na izhodnih vratih: Popolnoma je uničil klub

Riera je v Frankfurtu vpisal štiri zmage, pet remijev in pet porazov. "Albert je ekipo prevzel v zahtevnem obdobju in se Eintrachtu posvetil z veliko zavzetostjo in predanostjo. Albert in njegov strokovni štab sta nam s svojim natančnim delom prav tako ponudila dragocen vpogled, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Hkrati smo po odprti in iskreni analizi športnega razvoja prišli do zaključka, da želimo v naslednji sezoni ubrati drugačno pot. Albertu Rieri, pa tudi Pablu Remonu Arteti in Lorenzu Dolcettiju želimo vse najboljše tako na osebni kot profesionalni poti," pa so sporočili pri bundesligašu.

albert riera frankfurt konec sodelovanja

Rdeči vragi potrdili tretje mesto, Fernandes izenačil rekord

Olimpija do treh točk, Mariborčani izgubili proti Muri

24ur.com Riera že na izhodnih vratih: Popolnoma je uničil klub
24ur.com 'Ne hvala, Albert', Riera s Frankfurtom ostal brez Evrope
24ur.com 'Rierin odhod ničesar ne spremeni, mene ni uspel premagati'
24ur.com Odpisani zvezdnik Eintrachta najprej zadel, nato zabrusil Rieri
24ur.com Riera se od Celja poslavlja z remijem na štajerskem derbiju
24ur.com Riera na klopi Frankfurta debitiral z remijem
24ur.com Kolotilo: Klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Riere
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki
Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki
Zakaj Evrovizija še vedno pomeni več, kot si mislimo?
Zakaj Evrovizija še vedno pomeni več, kot si mislimo?
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
moskisvet
Portal
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
dominvrt
Portal
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
voyo
Portal
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713