Pričakovano: Riera izgubil službo v Frankfurtu

"S klubom smo se sporazumno dogovorili o koncu sodelovanja. Kot glavni trener prevzemam odgovornost za športne rezultate, v tem obdobju sem se osredotočal izključno na izboljšanje ekipe ter doseganje uspeha. Čutil sem dolžnost zaščititi klub in igralce, enako bom ravnal tudi v prihodnje. Verjel sem, da je to nujno za ohranitev popolne osredotočenosti na uspeh na igrišču. Osebni interesi zame nikoli niso bili pomembni. Moj cilj je bil, je in vedno bo enak: razvijati igralce in dosegati uspehe," je ob novici izjavil Albert Riera.
Majorčan se je na sever Nemčije preselil iz Celja, kjer je nizal vrhunske rezultate tako v Sloveniji kot na stari celini. A Bundesliga je vendarle veliko večji oder, na katerem se Rieri ni uspelo proslaviti z vodenjem Eintrachta. Skupaj z varovanci je sezono končal na osmem mestu, ki ne vodi v prav nobeno evropsko tekmovanje. Dosežek, ki zagotovo ne poteši apetitov kluba, ki je letos igral v Ligi prvakov.
Riera je v Frankfurtu vpisal štiri zmage, pet remijev in pet porazov. "Albert je ekipo prevzel v zahtevnem obdobju in se Eintrachtu posvetil z veliko zavzetostjo in predanostjo. Albert in njegov strokovni štab sta nam s svojim natančnim delom prav tako ponudila dragocen vpogled, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Hkrati smo po odprti in iskreni analizi športnega razvoja prišli do zaključka, da želimo v naslednji sezoni ubrati drugačno pot. Albertu Rieri, pa tudi Pablu Remonu Arteti in Lorenzu Dolcettiju želimo vse najboljše tako na osebni kot profesionalni poti," pa so sporočili pri bundesligašu.
