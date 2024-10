Ten Hag ni več trener Manchester Uniteda, naslednik Van Nistelrooy

Iz tabora Manchester Uniteda so sporočili, da so se zaradi (izjemno) slabih rezultatov v zadnjem obdobju odločili za zamenjavo na trenerskem položaju. Zdaj že nekdanjega glavnega trenerja rdečih vragov Erika Ten Haga bo zamenjal njegov dozdajšnji pomočnik in nekdanji odlični napadalec kluba s kultnega Old Trafforda Ruud Van Nistelrooy.