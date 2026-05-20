Pričakovano: Aston Villa prekinila evropsko sušo

Nogometaši Aston Ville so tako prišli do prvega evropskega naslova po 44 letih. V sezoni 1981/1982 so namreč slavili v Evropskem pokalu, predhodniku Lige prvakov, nato pa nekaj mesecev pozneje v zrak dvignili še superpokalno lovoriko.

Pred finalom na Bešiktaševem stadionu v Istanbulu so veljali za izrazite favorite. Stavnice so napovedovale, da bi bilo vse drugo kot zmaga levov po rednem delu precejšnje presenečenje. In imele so prav, z izjemo začetka tekme, ko je tudi Freiburg imel svoje priložnosti in se je nekajkrat moral izkazati Emiliano Martinez, je bila Aston Villa izrazito boljši tekmec.

Ključna koraka do zmage je naredila tik pred koncem polčasa, ko je najprej s sijajnim volejem zadel Youri Tielemans, nato pa je v tretji minuti sodniškega dodatka še lepše pomeril Emiliano Buendia z roba kazenskega prostora. Ko je v 58. minuti svoje pristavil še Morgan Rogers, je bil zmagovalec dokončno odločen.