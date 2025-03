OGLAS

Slovenci so na Slovaškem iztržili aktiven izid pred domačo povratno tekmo v slovenski prestolnici, a so bili že po četrtkovi tekmi enotni, da so bili dobri v obrambi, a premalo pokazali v napadu. Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek pričakuje podobno tekmo tudi v nedeljo. "Naše želje in cilji so enaki kot pred tremi dnevi. Pričakujem podobno tekmo kot v Bratislavi, dva nasprotnika, ki se dobro poznata. Morda je v Bratislavi manjkala kvalitetnejša, pravilnejša odločitev v trenutkih, ko smo odvzeli žogo in so nam bili odprti koridorji."

Matjaž Kek FOTO: AP icon-expand

"Tam smo grešili več kot običajno, drugače pa pričakujem podobno tekmo tudi jutri, kjer lahko ena napaka ali ena dobra poteza posameznika tekmo odpelje v določeno smer. Naša želja pred domačimi navijači, upam, da pred polnimi Stožicami, je, da odigramo kvalitetno tekmo in da smo mi tista ekipa, ki se bo na koncu veselila," je o nedeljski tekmi na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju še dejal Kek.

Slovenski selektor se še vedno ubada s poškodbami v napadalnih vrstah, veseli pa dejstvo, da se po kazni rumenih kartonov vrača vezist Adam Gnezda Čerin. "Nekatere stvari smo naredili točno tako, kot smo pripravili, le odločitev ali gibanja so bila nasproti tistemu, kar bi morali izpeljati. Odprlo se nam je nekaj prostora, a je v določenih trenutkih manjkala zadnja podaja. Tudi postavitev je bila relativno nova, a na ta način smo postavili zaradi moči Slovakov v zvezni vrsti, kar so že prezentirali na evropskem prvenstvu," je na četrtkovo tekmo spomnil Kek.

Adam Gnezda Čerin FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Tukaj imajo res kvalitetne igralce in so lahko zelo nevarni, če dobijo premoč. Mislim, da smo to dobro zapirali, tudi oni niso imeli kaj dosti, tako da moramo zagotovo v tistem trenutku, ko vzamemo žogo biti kvalitetnejši, ali v hitrejši transformaciji z boljšim kroženjem žogo zadržati in kvalitetnejše odgovorimo na njihov pritisk, ki je tudi ena izmed značilnosti njihove ekipe," je še dodal slovenski strateg.

Podoben obračun na domači zelenici pričakuje tudi napadalec Benjamin Šeško: "Zagotovo pričakujemo enako oziroma skorajda identično tekmo, saj se zavedamo, kakšne moči imajo. Zdaj tudi vemo, kje jih lahko ranimo. Upam, da bomo te stvari izkoristili in da bo šla tekma v našo pot."

Benjamin ŠeškO FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Slovaškem Šeško žog ni dobil na pretek, a verjame, da jih bo pred domačimi privrženci več. "To so stvari, ki jih moramo narediti skupaj kot ekipa. Tudi sam se moram v določenih situacijah boljše postaviti, ampak zagotovo mislim, da bo tokrat veliko več žog tudi zaradi same tekme doma, saj nas bo to nekako poneslo, tako da imam glede tega pozitivno mnenje," pravi 21-letni napadalec iz Radeč. "Da igramo doma, nam daje neko moč. Mislim, da se to vsi zavedamo. Zelo je bilo pomembno, da smo takšen rezultat iztržili v gosteh in da lahko zdaj to popravimo in poboljšamo. Zagotovo lahko igramo zelo dobro," je še dodal član nemškega Leipziga.