Prihaja v zmajevo gnezdo: Blagaić na posojo iz splitskega Hajduka

Jakov Blagaić je še pred zaključkom nogometne šole pri Hajduku začel igrati za tamkajšnjo drugo ekipo, ki nastopa v 2. hrvaški nogometni ligi. Za Hajduk Split ll je zbral 24 nastopov in dosegel 8 zadetkov. Januarja letos je prestopil k prvi ekipi Hajduka in v polovici sezone vknjižil devet nastopov. Blagaić je bil član mladinskih reprezentanc Hrvaške, in sicer v selekcijah od U16 do U20. Skupno je v hrvaškem dresu zbral dvanajst nastopov in prispeval en zadetek.



Ob sklenitvi sodelovanja je za uradno spletno stran ljubljanske Olimpije dejal:"Vesel sem, da sem prišel na posojo k Olimpiji. Želim si dobre sezone, tako za klub kot zame. Dal bom vse od sebe, da upravičim zaupanje ljudi v klubu."