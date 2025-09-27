'Prihod 40-letnega Modrića je dokaz, da Serie A izgublja na vrednosti'

Giuseppe Marotta, predsednik Interja iz Milana, je v petek sodeloval na konferenci Univerze v Milanu, kjer je dejal, da je italijanska nogometna liga izgubila na vrednosti. Kot primer je izpostavil prihod hrvaškega vezista Luke Modrića, ki je pri 40 letih okrepil Milan. Toda poudariti velja, da je Hrvat navdušil Rossonere.

Giuseppe Marotta FOTO: AP icon-expand

"Serie A je izgubila vrednost in postala tranzicijsko tekmovanje, v katerem so igralci le prehodni gostje," je izpostavil 68-letni Giuseppe Marotta. Kot primer je navedel letošnji prestop kapetana hrvaške reprezentance Luke Modrića iz Real Madrida v Milan. "On je resnični šampion, ki je prišel v našo ligo, toda pri 40 letih," je poudaril Interjev predsednik.

Komentiral je tudi italijansko infrastrukturo

V analizi se je Marotta dotaknil tudi italijanskih stadionov in ocenil, da so zastareli, zato ne ponujajo spektakla, ki bi moral biti vedno kakovosten. "V Milanu potrebujemo sodoben stadion z vsemi storitvami," je dejal Marotta ter kot pozitiven primer izpostavil prenovljeni stadion Juventusa v Torinu. Dodal je, da ima prav zato njihov tekmec zagotovljeno prihodnost.