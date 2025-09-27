'Prihod 40-letnega Modrića je dokaz, da Serie A izgublja na vrednosti'

"Serie A je izgubila vrednost in postala tranzicijsko tekmovanje, v katerem so igralci le prehodni gostje," je izpostavil 68-letni Giuseppe Marotta. Kot primer je navedel letošnji prestop kapetana hrvaške reprezentance Luke Modrića iz Real Madrida v Milan. "On je resnični šampion, ki je prišel v našo ligo, toda pri 40 letih," je poudaril Interjev predsednik.
Komentiral je tudi italijansko infrastrukturo
V analizi se je Marotta dotaknil tudi italijanskih stadionov in ocenil, da so zastareli, zato ne ponujajo spektakla, ki bi moral biti vedno kakovosten. "V Milanu potrebujemo sodoben stadion z vsemi storitvami," je dejal Marotta ter kot pozitiven primer izpostavil prenovljeni stadion Juventusa v Torinu. Dodal je, da ima prav zato njihov tekmec zagotovljeno prihodnost.
Marotta je v svoji karieri deloval v številnih italijanskih klubih, med drugim pri Juventusu, Sampdorii, Atalanti in Monzi. Od leta 2018 je predsednik Interja, kjer z nizkim proračunom v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi velikani dela prave čudeže.
