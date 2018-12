Real še naprej stavi na mlade: z Diazom bi vložili že 217 milijonov

Dnevnik ASse spominja 5. decembra 2014, ko je Real Madrid kljub temu, da so ga dolgo časa povezovali z Barcelono, slovesno potrdil prestop Marca Asensia iz vrst Real Mallorce. To je bil začetek "nove strategije" kluba, poroča madridski časnik, vse skupaj pa se je začelo s plačilom 3,9 milijona evrov otoškemu klubu. Predsednik Florentino Perezje s sodelavci kmalu blagoslovil še prihoda Martina Odegaarda in Lucasa Silve, v zadnjih sezonah pa so Real okrepili še Dani Ceballos, Vinicius Junior, Rodrygo in Alvaro Odriozola.

Gre za fante, ki so v povprečju stari 20 let, očitno pa je naslednji v vrsti član Manchester Cityja Brahim Diaz. O Realovem zanimanju za 19-letnega nogometaša po rodu iz Malage so španski mediji že poročali, če pa se bo njegov 15 milijonov evrov vreden prestop res zgodil, bo to Realov račun za golobrade okrepitve v zadnjih štirih letih povišal na 217,2 milijona evrov. Vse od zadnje "galaktične" okrepitve, Gareth Bale je leta 2013 v kraljevi klub prišel v zameno za 101 milijon evrov, beli balet kupuje mlado in (relativno) poceni.

Perez se ne želi zameriti arabskim bogatašem

"2. januarja se odpre prestopni rok in ne bo dolgo, ko bodo oznanili prestop Brahima v Madrid,"še piše dnevnik AS, ki opozarja, da se Diazu pogodba s Cityjem poleti izteče, Real pa da ga "ni želel pustiti v neprijetni situaciji" in bo nemudoma plačal odškodnino branilcem naslova v Premier League, ki bo podobno kot v primeru Ceballosa malce višja od zneska, ki je zapisan v pogodbi (Sevillčani so za Ceballosa prejeli 1,5 milijona evrov več).

"Florentino ve, kakšen potencial imajo ekipe, ki so v lasti držav Bližnjega vzhoda (kot je denimo Manchester City z Abu Dabijem ali PSG s Katarjem) in se jim ne želi zameriti," poročajo pri madridskem športnem časniku.

Zanimivo je, da Diaza zastopa brat trenerja Cityja Josepa Guardiole, Pere Guardiola, v zadnjem času pa naj bi si talentiranega Španca želel tudi Paris Saint-Germain. A nogometaš naj bi si od začetka želel v Real, podpisal pa naj bi kar šestletno pogodbo. Vodilni naj bi mu dali čas za prilagoditev in od njega ne pričakujejo, da bi takoj trkal na vrata prve postave. Njegov slog igre primerjajo s someščanom Iscom, ki je na izhodnih vratih Reala, a naj bi bil Diaz še bolj prodoren. V aktualni sezoni je Diaz v vrstah Cityja nastopil na štirih tekmah in zbral 214 minut na zelenici, zabil pa je tudi dva gola.

Tako igra Brahim Diaz: