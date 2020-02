‘Prihod Ighaloja je dokaz, da Manchester United ne privlači več najboljših na svetu’

Strateg Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je bil ob oznanitvi dogovora prešerne volje, dejal je:"Odion je velik profesionalec. Njegova prezenca nam bo v napadu zagotavljala širino, poleg tega pa gre za tip nogometaša, ki ga trenutno v naši ekipi ni." Vsi pa le niso bili tako navdušeni. Navijači 20-kratnih angleških prvakov so na družbenih omrežjih bentili, saj se je njihov klub dolgo povezovalo z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Haalandom , na koncu pa so se morali zadovoljiti s kratkoročno rešitvijo. Legendarni Islandec Eidur Gudjohnsen pa je za Sky Sportsšel še korak dlje. Zanj je to dokaz, na kakšen nivo je padla nekdanja absolutna številka ena angleške Premier League. "Dvomim, da si kateri od najboljših svetovnih napadalcev še želi zaigrati za Manchester United. Časi se spreminjajo," je rdeče vrage zbodel nekdanji napadalec Chelseaja in Barcelone.

Odion Ighalo je ljubiteljem angleškega nogometa dobro znan, a vsekakor ne gre za napadalca najvišjega kova. Nigerijec je v Premier League pred tem že nastopal dve sezoni kot član Watforda, od 17 zadetkov pa jih je kar 16 zabil v svoji krstni sezoni (2015/2016, op. a.). V naslednji je občutno padel v formi – na 18 tekmah je le enkrat meril v polno – in sledil je odhod na Kitajsko. Zdelo se je, da je njegove evropske kariere pri 30 bolj ali manj konec, dokler ni na Ighalojeva vrata v zadnjih dneh januarja potrkal sloviti Manchester United. Nigerijec je s tem izpolnil otroške sanje, saj je razkril, da je za rdeče vrage navijal že kot otrok, na Old Traffordu pa bo sicer le do konce aktualne sezone, ko se mu izteče posoja s strani SH Shenhue.

Podobnega mnenja je bil tudi 47-letni Nizozemec Jimmy Floyd Hasselbaink: "Ighalo je verjetno najsrečnejši človek na svetu. Dve leti in pol o tebi ni ne duha ne sluha, nato pa ti ponudbo pošlje Manchester United. Vse skupaj samo kaže na to, kako daleč od Liverpoola, Manchester Cityja in tudi Chelseaja so trenutno rdeči vragi. Pred njimi je veliko dela, če se želijo ponovno vrniti med elito."

Hasselbaink se je ob tem čudil potezi vodilnih na Old Traffordu, ki so se poleti zahvalili tako Romelu Lukakuju kot tudi Alexisu Sanchezu. "Vedeli so, da potrebujejo novega napadalca. Ne vem, koliko denarja so imeli na razpolago, a to je Manchester United. Če takoj potrebuješ zadetke, zakaj ne raje pripeljati Dannyja Ingsa ali Raula Jimeneza? Zanimali so se tudi za Haalanda, ki pa se je raje odločil za Borussio Dortmund. Ighalo je bil pripeljan po sili razmer, dvomim, da je bil med prvimi tremi željami," je zaključil nekdanji napadalec Leeds Uniteda, Atletico Madrida in Chelseaja.

Premier League lestvica