Prihodnje leto bodo Ligo narodov igrala tudi dekleta

Liga narodov bo vplivala tudi na kvalifikacijami za evropsko in svetovno prvenstvo, vsake štiri leta pa se bodo tri najboljše ekipe v Ligi narodov avtomatsko uvrstile na olimpijske igre. Končna lestvica posamezne sezone Lige narodov pa bo določila tudi, kje bodo ekipe začele pot v evropskih kvalifikacijah.

"To poletje sem dejal, da bomo še naprej vlagali v ženski nogomet in to tudi počnemo," je dejal predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin. "Po zgodovinskem ženskem Euru je zdaj čas za nadaljnji razvoj ženskega reprezentančnega nogometa. Zgradili smo odprt, tekmovalen in kontinuiran sistem, v katerem bo pomembna vsaka tekma, kar je pravi odraz evropskega športnega modela," je dodal 55-letnik na čelu Uefe.