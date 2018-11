Prihodnost angleškega nogometa na plečih Kanea in Sterlinga?

"Mislim, da imamo tudi v angleški reprezentanci zvezdnike. Harry Kane je bil zadnja tri, štiri leta najboljši strelec Premier League. Raheem Sterling je bil v zadnjih nekaj letih fantastičen. Mislim, da ni pošteno reči, da angleška izbrana vrsta nima zvezdnikov," je prepričan Rooney, ki se mu z sicer s soigralci nikdar ni uspelo prebiti v polfinale. Za to je po njegovem mnenju kriva predvsem prekratka klop, ne pa slovita imena iz začetne enajsterice.

"Kar želite povedati je, da smo imeli nekaj uveljavljenih imen: David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, Rio Ferdinand,John Terry,... Zakaj ni delovalo? Nimam pojma," je priznal Rooney in nadaljeval:"Trudili smo se biti uspešni. Morda nikoli nismo imeli prave ekipe. Imeli smo začetno enajsterico, ki je bila izjemna, a na prvenstvih, nam je morda zmanjkala rezervna klop. A še vedno mislim, da smo imeli odlično ekipo, imeli smo le smolo, kar nekajkrat so nas izločile enajstmetrovke."