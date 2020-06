Prihodnost svetovnega nogometa: komu nagrada zlati deček?

Časnik Tuttosportje razkril seznam stotih mladih nogometašev, ki se bodo v letošnjem letu potegovali za nagrado Golden Boy. "Zlati deček" je lani postal Portugalec Joao Felix(Atletico Madrid), seznam pa bodo v naslednjih dneh oziroma tednih skrčili na zaključnih 20 imen. Prejšnji zmagovalci v izboru, ki zajema zgolj nogometaše do 21 let, ne smejo več sodelovati, po vsej verjetnosti pa bosta zelo visoko kotirala zvezdnika Borussie Dortmund Anglež Jadon Sanchoin Norvežan Erling Haaland. Oba, sploh Skandinavec, sta v tej sezoni večkrat zablestela v dortmundskem dresu, Haaland je prvi del sezone sicer odigral v Salzburgu pri tamkajšnjem istoimenskem avstrijskem prvoligašu. Dortmund ima v Američanu Giovanniju Reynisicer še enega "finalista", med tistimi, ki bi se lahko uvrstili zelo visoko, pa je tudi Bayernov kanadski bočni branilec Alphonso Davies.

Otoška Premier League ima celo kopico kandidatov: tu so Mason Greenwood, Angel Gomesin James Garner(vsi Manchester United), Phil Foden in Eric Garcia(oba Manchester City), Billy Gilmourin Callum Hudson-Odoi (oba Chelsea), Gabriel Martinelliin Bukayo Saka(oba Arsenal) ter Liverpoolov vezist Curtis Jones.

Šesterica iz držav bivše Jugoslavije

Prvo nagrado v zgodovini podelitve je leta 2003 osvojil Nizozemec Rafael van der Vaart, ko je igral še za Ajax, nato pa sta se z naslovom okitila še Wayne Rooney(2004/Everton) in Argentinec Lionel Messi(2005/Barcelona). Med večjimi nogometnimi asi, ki so bili izbrani za "zlatega dečka", so tudi Argentinec Sergio Agüero, Italijan Mario Balotelli, Francoz Paul Pogba, Anglež Raheem Sterlingin Katalonec Cesc Fabregas.

Na seznamu stotih za minulo sezono je še nekaj nogometašev, ki so nase že večkrat opozorili v največjih klubih, kot denimo španski Gvinejec Anssumane Fati(Barcelona), Brazilca Vinicius Junior in Rodrygo (oba Real Madrid) in Anglež Ryan Sessegnon(Tottenham). Zanimivo je tudi ime Daniel Maldini (AC Milan), gre seveda za sina legendarnega branilca italijanskega kluba in reprezentance Paola Maldinija, ki pa si za razliko od očeta kariero gradi na položaju napadalnega vezista.

Z območja bivše Jugoslavije so se na seznamu znašli Hrvata Antonio Marin (Dinamo Zagreb)in David Čolina(Hajduk Split) ter Srbi Željko Gavrić(Crvena zvezda), Strahinja Pavlović(Partizan, AS Monaco), Svetozar Marković(Larisa) in Dušan Vlahović(Fiorentina).