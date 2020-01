Prijateljska nogometna tekma, ki se je sprevrgla v krvavi obračun

V zveznem zaporu Cieneguilla so namreč izbruhnili spopadi, kakršnih oblasti že nekaj let ne pomnijo. V njih je življenje izgubilo 16 ljudi, pet je ranjenih.

Da tudi v zaporu lahko zavladata sožitje in povsem običajno življenje so pred nedavnim želeli dokazati v enem izmed mehiških zaporov. Po poročanju mehiških medijev so v duhu prazničnih dni organizirali prijateljski nogometni turnir med dvema zloglasnima karteloma, ki pa se je končal s prelivanjem krvi.

Spopadi naj bi izbruhnili v torek popoldan, zaporniški pazniki so potrebovali kar tri ure, da so spet umirili situacijo. Po spopadih so sprožili preiskavo in odkrili kar štiri kose strelnega orožja, ki so jih v zapor najverjetneje na zadnji dan starega leta pritihotapili sorodniki zapornikov. Zaporniško osebje je odkrilo tudi več mobilnih telefonov in nožev.