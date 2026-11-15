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Nogomet

Prijateljska tekma eskalirala v pretep: sodnik pokazal kar pet rdečih kartonov

Ljubljana, 15. 11. 2026 18.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Nogomet

Prijateljska tekma na stadionu Sports Illustrated med New York Red Bullsom in Club Americo se ni končala nič kaj prijateljsko. Ob končnici tekme so se igralci obeh moštev spravili v množičen pretep, v katerega so se vključili tudi navijači, ki so metali razne predmete na nogometno igrišče. Po umiritvi strasti je sodnik na zelenici pokazal kar pet rdečih kartonov.

Do incidenta je prišlo ob samem zaključku tekme, natančneje v 85. minuti ob vodstvu domačega moštva z minimalno prednostjo 1:0. Povod za pretep je bila brca domačega vezista Ronalda Donkorja v gostujočega napadalca Miguela Borjo. Slednjega je ob udarcu Donkorja nemudoma branil njegov soigralec, kar je nato vodilo v množični pretep med nogometaši obeh moštev, ki je vseboval vse od udarcev, brcanja, porivanja in rokoborbe.

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Svoje so vmes dodali še strastni navijači, ki so na igrišče metali razne predmete. Ko so se strasti na igrišču umirile, je glavni sodnik srečanja na domači strani izključil strelca edinega zadetka na tekmi Nehuena Benedettija in Donkorja. Pri gostih pa so bili izključeni Dagoberto Espinoza, Ramon Juarez in Emilio Lara.

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