Prijateljska tekma eskalirala v pretep: sodnik pokazal kar pet rdečih kartonov

Prijateljska tekma na stadionu Sports Illustrated med New York Red Bullsom in Club Americo se ni končala nič kaj prijateljsko. Ob končnici tekme so se igralci obeh moštev spravili v množičen pretep, v katerega so se vključili tudi navijači, ki so metali razne predmete na nogometno igrišče. Po umiritvi strasti je sodnik na zelenici pokazal kar pet rdečih kartonov.