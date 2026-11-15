Prijateljska tekma eskalirala v pretep: sodnik pokazal kar pet rdečih kartonov

Do incidenta je prišlo ob samem zaključku tekme, natančneje v 85. minuti ob vodstvu domačega moštva z minimalno prednostjo 1:0. Povod za pretep je bila brca domačega vezista Ronalda Donkorja v gostujočega napadalca Miguela Borjo. Slednjega je ob udarcu Donkorja nemudoma branil njegov soigralec, kar je nato vodilo v množični pretep med nogometaši obeh moštev, ki je vseboval vse od udarcev, brcanja, porivanja in rokoborbe.
Svoje so vmes dodali še strastni navijači, ki so na igrišče metali razne predmete. Ko so se strasti na igrišču umirile, je glavni sodnik srečanja na domači strani izključil strelca edinega zadetka na tekmi Nehuena Benedettija in Donkorja. Pri gostih pa so bili izključeni Dagoberto Espinoza, Ramon Juarez in Emilio Lara.
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