Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Prijateljska tekma, ki to ni bila: začelo se je z ostrim startom, končalo s splošnim pretepom

Modena, 29. 01. 2026 10.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
KF Llapi

Pripravljalna tekma med kosovskim predstavnikom KF Llapijem in kazahstanskim Kaysarjem Kyzylordom, odigrana v Turčiji, se je po miroljubnem začetku in mirnem nadakljevanju ob koincu sprevrgla v splošni pretep. Vzrok za redko viden pretep na nogo,metnem igrišču pa oster prekršek po katerem se je vsem stemnilo. In začelo se je. Tekma je bila predčasno končana ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rezultati so na tovrstnih tekmah običajno v ozadju, a je en preoster start nogometaša kosovskega Llapija popolnoma spremenil potek tekme. Reakcija igralcev kazahstanske ekipe Kaysar Kyzylorda bila burna, besedni konflikt pa se je zelo hitro sprevrgel v množični pretep na igrišču. V nekem trenutku je situacija ušla izpod nadzora, v konflikt so se vpletli vsi igralci obeh strani.

Preberi še Mourinho se ni držal nazaj: epsko veselje na Luzu po novem Realovem razočaranju

Posebno pozornost so pritegnili videoposnetki, ki so se kmalu pojavili na družbenih omrežjih in prikazujejo trenerja Llapije Tahirja Batatino, ki skupaj s člani trenerskega štaba vstopa na igrišče in na vsak način skuša umiriti strasti na travniku. Neuspešno.

nogomet pretep

Mourinho se ni držal nazaj: epsko veselje na Luzu po novem Realovem razočaranju

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kako preveriti, ali je cena izdelka res ugodna?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469