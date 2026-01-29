Prijateljska tekma, ki to ni bila: začelo se je z ostrim startom, končalo s splošnim pretepom

Rezultati so na tovrstnih tekmah običajno v ozadju, a je en preoster start nogometaša kosovskega Llapija popolnoma spremenil potek tekme. Reakcija igralcev kazahstanske ekipe Kaysar Kyzylorda bila burna, besedni konflikt pa se je zelo hitro sprevrgel v množični pretep na igrišču. V nekem trenutku je situacija ušla izpod nadzora, v konflikt so se vpletli vsi igralci obeh strani.
Posebno pozornost so pritegnili videoposnetki, ki so se kmalu pojavili na družbenih omrežjih in prikazujejo trenerja Llapije Tahirja Batatino, ki skupaj s člani trenerskega štaba vstopa na igrišče in na vsak način skuša umiriti strasti na travniku. Neuspešno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.