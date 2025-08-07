'Prijateljska' tekma: množičen pretep in nevarni prekrški

Nogometaši Coma so se na odmor obračuna proti Real Betisu podali s prednostjo dveh zadetkov, nekaj trenutkov pred polčasom pa se je na igrišču vnel množičen pretep, kakršnega na nogometnih igriščih redko vidimo.
Do spora je prišlo po dveh ostrih prekrških italijanskega moštva, Pablo Fornals (Betis) je nato s pestjo v obraz udaril Maxima Perroneja (Como), ta pa mu ni ostal dolžan. Zatem so na igrišče pridrveli rezervisti obeh moštev in ostali klubski zaposleni, padlo je še nekaj udarcev, družbene medije pa je preplavil videoposnetek trenutka, ko je Chucho Hernandez (Betis) želel udariti Perroneja (Como), njegova pest pa je pristala na obrazu soigralca Natana (Betis).
Po približno minuti so se strasti na zelenici umirile, glavni sodnik pa je izključil Fornalsa in Perroneja ter odpiskal konec prvega polčasa. Betis je nato do 62. minute izid izenačil, Como pa je za zmago zadel v 92. minuti. Poleg omenjenih rdečih kartonov je sodnik pokazal še šest rumenih.
Italijanski prvoligaš, ki ga s klopi vodi legendarni vezist Cesc Fabregas, po štirih pripravljalnih tekmah ostaja stoodstoten. Poleg zmage proti Betisu (3:2) so premagali še Ajax (3:0), Al Ahli (3:1) in Lille (3:2), naslednja tekma pa jih čaka v nedeljo, ko bodo v okviru pokala Joana Gamperja gostovali pri Barceloni. Betis je med pripravami premagal Cordobo (4:3) in Sunderland (1:0), remiziral proti Coventryju (1:1) in izgubil proti Comu. V soboto se bodo na zadnji tekmi pred začetkom sezone pomerili z Malago.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.