Nogomet

'Prijateljska' tekma: množičen pretep in nevarni prekrški

Cadiz, 07. 08. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Evropski nogometni velikani se bližajo začetku nove sezone, v pripravljalnem obdobju pa so odigrali tudi nekaj prijateljskih tekem. V Španiji sta se v sredo pomerila tamkajšnji prvoligaš Real Betis in član italijanske elite Como, tekma pa je bila vse prej kot prijateljska.

Real Betis - Como
Real Betis - Como FOTO: Profimedia

Nogometaši Coma so se na odmor obračuna proti Real Betisu podali s prednostjo dveh zadetkov, nekaj trenutkov pred polčasom pa se je na igrišču vnel množičen pretep, kakršnega na nogometnih igriščih redko vidimo.

Do spora je prišlo po dveh ostrih prekrških italijanskega moštva, Pablo Fornals (Betis) je nato s pestjo v obraz udaril Maxima Perroneja (Como), ta pa mu ni ostal dolžan. Zatem so na igrišče pridrveli rezervisti obeh moštev in ostali klubski zaposleni, padlo je še nekaj udarcev, družbene medije pa je preplavil videoposnetek trenutka, ko je Chucho Hernandez (Betis) želel udariti Perroneja (Como), njegova pest pa je pristala na obrazu soigralca Natana (Betis).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po približno minuti so se strasti na zelenici umirile, glavni sodnik pa je izključil Fornalsa in Perroneja ter odpiskal konec prvega polčasa. Betis je nato do 62. minute izid izenačil, Como pa je za zmago zadel v 92. minuti. Poleg omenjenih rdečih kartonov je sodnik pokazal še šest rumenih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski prvoligaš, ki ga s klopi vodi legendarni vezist Cesc Fabregas, po štirih pripravljalnih tekmah ostaja stoodstoten. Poleg zmage proti Betisu (3:2) so premagali še Ajax (3:0), Al Ahli (3:1) in Lille (3:2), naslednja tekma pa jih čaka v nedeljo, ko bodo v okviru pokala Joana Gamperja gostovali pri Barceloni. Betis je med pripravami premagal Cordobo (4:3) in Sunderland (1:0), remiziral proti Coventryju (1:1) in izgubil proti Comu. V soboto se bodo na zadnji tekmi pred začetkom sezone pomerili z Malago.

Rožice so zacvetele
07. 08. 2025 11.40
Tam je enako kot Balkan.
ODGOVORI
0 0
peglezn
07. 08. 2025 10.56
+4
pa naj še kdo reče, da šport ne povezuje ljudi 😁
ODGOVORI
4 0
Trikrat cepljen
07. 08. 2025 10.40
+5
Beli balet pravijo nogometu le tisi, ki baleta še niso videli.
ODGOVORI
5 0
Trikrat cepljen
07. 08. 2025 10.39
+6
Primitivizem .
ODGOVORI
6 0
