'Prijateljska' tekma: množičen pretep in nevarni prekrški

Nogometaši Coma so se na odmor obračuna proti Real Betisu podali s prednostjo dveh zadetkov, nekaj trenutkov pred polčasom pa se je na igrišču vnel množičen pretep, kakršnega na nogometnih igriščih redko vidimo.

Do spora je prišlo po dveh ostrih prekrških italijanskega moštva, Pablo Fornals (Betis) je nato s pestjo v obraz udaril Maxima Perroneja (Como), ta pa mu ni ostal dolžan. Zatem so na igrišče pridrveli rezervisti obeh moštev in ostali klubski zaposleni, padlo je še nekaj udarcev, družbene medije pa je preplavil videoposnetek trenutka, ko je Chucho Hernandez (Betis) želel udariti Perroneja (Como), njegova pest pa je pristala na obrazu soigralca Natana (Betis).