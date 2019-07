Lampard s Chelseajem pokvaril debi Griezmannu in De Jongu

Še vedno brez nogometašev, ki so zaigrali na nedavni Copi Americi, je Barcelono nekaj kilometrov severno od Tokia čakala prva pripravljalna tekma pred novo sezono, od katere Katalonci po prihodih Antoina Griezmannain Frenkiejade Jongapričakujejo veliko. Ob odsotnosti Lionela Messijain Luisa Suarezaje Griezmann dobil priložnost od prve minute v tandemu z rojakom Ousmanom Dembelejem, ki začetka ligaške sezone morda tudi ne bo dočakal pri Barci, japonskim navijačem pa se je predstavil tudi katalonski diamant sredine igrišča Riqui Puig. Frank Lampardje svojo četrto tekmo na klopi Chelseaja začel s prepoznavnimi obrazi, priložnost sta poleg poletne okrepitve Christiana Pulišića (prvič od prve minute) dobila tudi obetavna Mason Mount in Tammy Abraham, oba sta zadnje sezone preživela na posojah po različnih klubih.

TEKMA

Barcelona je tekmo začela bolje in Oriol Busquetsje že v drugi minuti prišel do strela z glavo znotraj kazenskega prostora, a meril previsoko. Griezmann in Dembele sta se "razigrala" šele po dobrih desetih minutah, novinec je z rojakom nekajkrat atraktivno poskusil izigrati angleško obrambo, a neuspešno, nato pa je v 17. minuti navijačem Barce zastal dih: Griezmann je obležal po ostrem štartu v koleno s strani vezista italijanske reprezentance Jorginha. Z nekdanjim članom Atletico Madrida je bilo na srečo vse v najlepšem redu, nato pa je postalo vroče tudi pred katalonskimi vrati. V 23. minuti je najprej močno udaril še en "novinec" na tekmi Pulišić, čigar poskus je Marc-Andre ter Stegen ustavil, a uspel zaposliti le osamljenega Abrahama, ki pa je strel z neposredne bližine grdo zapravil in meril prek vrat.

Busquets 'zaspal' in podaril vodilni gol nasprotnikom

V 31. minuti so odgovorili Katalonci, a je Dembele v ugodnem položaju predolgo odlašal s strelom, tri minute kasneje pa se je mreža zatresla na drugi strani. Hudo napako je storil kapetan Sergio Busquets, ki je nespametno vračal žogo na robu svojega kazenskega prostora, vzel mu jo je Jorginho, nato pa je prišla do Abrahama, ki je sijajno preigral Ter Stegna in zadel za 1:0. Lepo je v 40. minuti poskusil tudi Pulišić, ki je brez večjih težav prišel mimo Gerarda Piqueja, a slabo zaključil. Po lepi kombinaciji z Griezmannom je Dembele polčas sklenil z neposrečenim strelom z levico, ki ga je brez težav ukrotil Kepa Arrizabalaga.

Barcelona je za drugi polčas povsem premešala enajsterico in priložnost sta dobila še dva nogometaša, ki sta na Camp Nou prišla to poletje: brazilski vratar Norberto Neto in nizozemski vezist De Jong. V 55. minuti je eden od svežih nogometašev Carles Perez opozoril nase z izjemnim prodorom, a je njegov strel prav tako končal v rokah razpoloženega Arrizabalage. Že v enem naslednjih napadov je Perez spet prišel v priložnost, a tudi tokrat je bil uspešnejši baskovski vratar pri Londončanih. Naslednji dober poskus z razdalje je bil delo Carlesa Alenaja, Kepa je vnovič prisebno posredoval, Rafinha Alcantara pa je "odbitek" pričakal v prepovedanem položaju.

Goli s tekme v Saitami: