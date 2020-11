Mladi Slovenci dvakrat vodili, Rusi v Ljudskem vrtu izvlekli remi

Za Slovenijo sta zadela Nik Prelecv 17. minuti, ko je napadalec sprejel podajo s strani in jo iz obrata od vratnice poslal v mrežo, in David Brekalo(69.), ki je predložek s prostega strela spremenil v novo vodstvo v drugem polčasu. Rusi so sprva izenačili prek Soltmurad Bakajevav 65. minuti, nato pa je po hitrem odgovoru Slovencev prek Brekala podobno ekspresno udarec vrnil tudi Danil Glebov. Ta je v 73. minuti izkoristil luknjo v slovenskem "živem" zidu in po uigrani akciji s prostega strela postavil končni izid. Slovenski nogometni upi so pod vodstvom novega selektorja Milenka Aćimovića, ki je pred kratkim na tem položaju zamenjal Primoža Gliho, še drugič remizirali. Prejšnji teden so se na pripravljalni tekmi v Braunschweigu z Nemci razšli z 1:1.

Na tekmi proti Rusiji so bili v uvodni postavi Igor Vekić, Žan Rogelj, Dušan Stojinović, Brekalo, Žan Zaletel, Timi Max Elšnik, Tamar Svetlin, Aljoša Matko, Žan Celar, Aljaž Ploj in Prelec. V nadaljevanju so v igro vstopili še Domen Gril, Sandi Ogrinec, David Zec, Martin Pečar in Žan Kolmanič.

Torkova tekma v Ljudskem vrtu je bila v sklopu priprav za evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenijo drugo leto priredila skupaj z Madžarsko. Skupinski del evropskega prvenstva bo na sporedu med 24. in 31. marcem, tekme na izločanje pa med 31. majem in 6. junijem.