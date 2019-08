Bale morda zadnjič zadel za Real, Roma slavila po 11-metrovkah

Zinedine Zidane je luknjičavo obrambo madridskega Reala poskušal že na drugi zaporedni tekmi "zakrpati" s postavitvijo 3-5-2, v kateri sta priložnost od prve minute dobila branilec Nacho Fernandez in vezist Federico Valverde. Najbolj je že pred prvim sodnikovim žvižgom na rimskem Olimpicu sicer odmevala novica, da se je na klop "kraljevega kluba" vrnil Gareth Bale, ki vse od neuspešnega prestopa v kitajski Jiangsu konec julija ni stopil na zelenico. Roma z novim trenerjem Paulom Fonseco, ki je po triletnem vodenju Šahtarja Donecka nasledil Eusebia Di Francesca oziroma Claudia Ranierija, je na začetku povsem zasenčila blede Madridčane, po strelu Aleksandra Kolarovažoge proti vratom ni uspel spraviti Lorenzo Pellegrini, potem ko je Kolarov zadel Daniela Carvajala.

TEKMA

V osmi minuti je Cengiz Ünderzadel še prečko, potem ko je Turek po izvrstni akciji z desnega krila mimo Nacha prodrl vse do Thibauta Courtoisa, ga že premagal, a meril malce previsoko, "odbitek", ki ga je proti njemu nato poslal Diego Perotti, pa je bil lahek plen za Belgijca. V 12. minuti je spet poskusil Perotti, a je bil Courtois na mestu, nato pa se je Real prebudil in tri minute kasneje je od daleč le za las zgrešil Casemiro, nekdanjega vratarja Espanyola in Betisa ter novinca v golu Rome Paua Lopezapa je že minuto kasneje uspel premagati Casemirov brazilski rojak Marcelo, ki ga je na levem boku zaposlil Luka Modrić, izkušeni branilec pa si je iznajdljivo nastavil strel z desnico in natančno zadel v daljši kot.

Real dvakrat povedel, Roma dvakrat izenačila

Roma je nadaljevala s konkretnejšo igro in nizanjem priložnosti, predložek s strani je Edin Džeko v 23. minuti poslal preblizu Courtoisu, v 34. minuti pa so "sinovi volkulje" zasluženo izenačili: Nicolo Zaniolo je z izvrstno potezo brez večjih težav izkoristi. napako v Realovi obrambi, se sprehodil ob Casemiru in na oddaljenejši vratnici zaposlil Perottija za 1:1. Za las je nato za vodstvo Rome zgrešil Džeko, Courtois pa je v enem naslednjih napadov moral ustaviti tudi Ünderja, ki mu strela spet ni uspel preprečiti Nacho. Po seriji priložnosti romanistov je tako kot pri golu za 1:0 nato Real zadel povsem v nasprotju z dogajanjem na zelenici, ko je predložek Marcela na drugi vratnici v prepovedanem položaju pričakal Casemiro in zadel, gol pa je obveljal.

Nora tekma se je nadaljevala z ekspresnim izenačenjem Rome prek Džeka, ki ga je našel Ünder, Sarajevčan pa je ušel Ederju Militauin hladnokrvno zaključil. Po še enem dobrem predložku Marcela je v 43. minuti lepo priložnost zapravil Casemiro, polčas pa se je končal z nekaj "iskricami" med Marcelom in Zaniolom, ki je v glavo udaril Brazilca in vanj vrgel žogo, Južnoameričan pa mu ni ostal dolžan. V drugi polčas je Real vstopil veliko podjetneje, Zidane je sicer v igro poslal mlada napadalca Viniciusa Juniorja in Luka Jovića, ki sta zamenjala Valverdeja in Nacha. Benzema je imel v 47. in 48. minuti dve lepi priložnosti, najprej po akciji s Carvajalom in svežim Viniciusom Jr., nato pa je njegov projektil, ki je letel v zgornji kot vrat, ustavi Lopez.

Priložnost tudi za Bala

Real je v drugem polčasu zaigral v sistemu s štirimi branilci, dvema zadnjima veznima (Casemiro in Modrić), v prvih 45 minutah nevidni Eden Hazard se je pomaknil na levi bok, v sredini pa sta "operirala" Jović in Benzema. Tekma se je v naslednjih minutah precej umirila, Zidane pa je v 61. minuti v igro le poslal Bala, ki se je ogreval od začetka drugega polčasa. Valižan je kazal vzpodbudne znake življenja, Jović pa bi moral v 65. minuti veliko bolje zaključiti protinapad, a je napol v padcu neoviran meril točno v Lopeza. Do izteka prve polovice drugega polčasa se je pod edina nevarna poskusa Rome podpisal Džeko, ki pa je v obeh primerih meril nenatančno, v 71. minuti pa je Zidane videl dovolj in nerazpoloženega Hazarda zamenjal z Iscom.

Fonseca je kmalu iz igre tudi sam potegnil svoja prva zvezdnika Džeka in Zaniola, Jović pa si je priboril žogo in imel v 77. minuti novo lepo priložnost, toda Lopez je njegov strel po sredini odbil z izvrstnim posredovanjem. Lopez je uspel ustaviti tudi nevarne poskus Viniciusa Jr., nato pa bi kritizirani Bale z malce natančnejšim strelom v 83. minuti lahko celo prinesel zmago Realu, a je po tem, ko ga je v prostoru zaposlil Isco, z zunanjim delom stopala zatresel zunanji del mreže. Bale je v enem zadnjih napadov sodnikovega podaljška prišel do neoviranega strela z roba kazenskega prostora, a je žoga zletela mimo oddaljenejše vratnice. Na drugi strani bo lahko tekmo v korist Rome odločil rezervist Mirko Antonucci, toda iz težkega položaja mu ni uspelo zatresti kaj več kot zunanji del mreže. Odločitev o zmagovalcu je tako padla po strelih z enajstih metrov, do petega kroga so bili izjemno natančni in zanesljivi vsi, tretji strel za Real je uspešno izvedel tudi Bale, kapetan Reala Marcelo pa je v prečko poslal zadnji, deseti strel, in s tem prinesel zmago Rimljanom.

Izid prijateljske tekme:

Roma* ‒ Real Madrid 2:2 (2:2)

Perotti 34., Džeko 40.; Marcelo 16., Casemiro 39.

* - zmaga po 11-metrovkah