Celjanom za zaprtimi vrati tudi štajerski obračun z Dravo

Po uvodni zmagi priprav nad Radomljami (4:0) so bili državni prvaki iz Celja boljši še od ptujskega drugoligaša Drave (3:0). Za zaprtimi vrati domačega stadiona Z'dežele se je obračun štajerskih rivalov začel že ob 10. uri, "grofje" pa so po izenačenem prvem polčasu slednjega dobili z dvema hitrima goloma v 40. in 44. minuti. Zmago so varovanci Dušana Kosiča, ki jih zdaj za konec priprav čaka velika preizkušnja proti hrvaškemu prvaku Dinamu v Zagrebu, potrdili v 88. minuti. Prvaki se na pot podajajo v petek, tekma z Dinamom, ki je lani spet igral v skupinskem delu Lige prvakov, zdaj pa ga tako kot Celje čakajo kvalifikacije, pa bo na sporedu v soboto ob 18. uri.

Izidi prijateljskih tekem:

Celje ‒ Drava 3:0 (2:0)

Novak 40., Koritnik 44., Lotrič 87.