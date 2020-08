Dinamo s 3:0 odpravil slovenske prvake v Zagrebu, Maribor slavil doma

Povratnik v ekipo Maribora Aljoša Matko, ki je v minuli sezoni blestel v vrstah ljubljanskega Brava, je v Ljudskem vrtu v 20. minuti poskrbel za vodstvo vijoličastih, ko je po dolgi podaji Roka Kronavetraslabo posredoval vratar gostujoče ekipe, Matko pa se je dobro znašel in razveselil zadetka. Čehi so bili nevarni šele v zaključku prvega polčasa, ko je v 41. minuti vratnico zatresel Jan Kalabiška, isti nogometaš pa je v 44. minuti tudi uspel zatresti mariborsko mrežo po podaji iz kota. Ko se je že zdelo, da se bo polčas končal z izenačenim izidom, pa je udaril še Jasmin Mešanović. Ta je v enem zadnjih napadov prav tako zadel po kotu, ko gostje niso povsem izbili žoge, bosansko-hercegovski napadalec pa je z glavo izkoristil predložek Aleksa Pihlerja.

Na začetku drugega polčasa je trener vijoličastih Sergej Jakirovićv boj poslal tri nove nogometaše: Amirja Derviševića, Alexandruja Cretujain Martina Kramariča, po obdobju brez večjih priložnosti in 60 minutah igre pa je Jakirović še dodatno premešal ekipo in zamenjal praktično vse nogometaše na zelenici. Najaktivnejši je bil do konca tekme brazilski vezist Felipe Santos, ki pa v nekaj ugodnih situacijah ni uspel matirati nasprotnega vratarja. Do konca tekme sta se golu najbolj približala kapetan Marcos Tavaresin Dervišević, oba pa sta merila mimo leve vratnice.

Celjani so se po dveh zmagah na domačem stadionu Z'dežele za (najverjetnejši) zaključek pripravljalnega obdobja podali v bližnji Zagreb, kjer je bil njihov tekmec državni prvak in redni udeleženec skupinskih delov evropskih tekmovanj Dinamo. V obračunu ekip, ki ju letos čakajo kvalifikacije za elitno Ligo prvakov, je Dinamo hitro povedel z golom Antonia Marinav 8. minuti, ko je zagrebški najstnik z bližine premagal Matjaža Rozmana. V 25. minuti je na 2:0 povišal Amer Gojak, ki je po podaji iz kota izkoristil podajo Lovra Majerja. Dve minuti kasneje so imeli "grofje" najlepšo priložnost za priključek, a je kapetan in eden največjih junakov minule sezone Mitja Lotričzapravil strel z bele pike. Ivan Božićje bil prav tako blizu znižanju izida, a se izid v prvem polčasu ni več spreminjal, zato pa se je hitro v Dinamovo korist po začetku nadaljevanja, saj je rezervista Metoda Jurharjas strelom po tleh v daljši kot premagal Sandro Kulenović. V drugem polčasu velja, kar se tiče Celjanov, omeniti priložnosti Daria Vizingerjain novinca Mića Kuzmanovićater vratnico Jakoba Novka.