Priključil se je prvi ekipi Interja, Sloveniji ga želijo speljati Hrvati in Bosanci

To je očitno opazil tudi Simone Inzaghi , ki ga je priključil treningom prve ekipe nerazzurrov in bi lahko celo kandidiral za nastop na tekmi Serie A, ko bo Inter gostoval v Benetkah pri Venezii.

Kapetan slovenske reprezentance do 19 let Luka Topalović na Apeninskem polotoku, kjer nastopa za mladinsko ekipo Interja iz Milana, prejema vse več pohval na račun svojih predstav.

Bo Topalović še eden od talentov, ki ga bodo prevzele tuje reprezentance?

Topalović, obetavni 18-letni nogometaš, ki se je iz Domžal preselil v prestolnico mode za odškodnino v višini 850 tisoč evrov, velja za svetlo prihodnost slovenskega nogometa. Njegov talent pa ne ostaja neopažen niti pri Hrvatih in Bosancih, ki si prav tako želijo, da bi zastopal njihove barve.

V Sloveniji rojeni mladenič ima možnost nastopati za eno izmed teh treh reprezentanc, saj njegova starša, Stipe in Ivka, izvirata iz Zabrđa pri Kotor Varošu, kraja v Bosni Hercegovini z večinsko hrvaškim prebivalstvom. Od tam sta tudi starša hrvaškega reprezentanta, rojenega v Avstriji, Matea Kovačića, za katerega dobro vemo, kako se je razpletla odločitev o reprezentančni karieri.

Po poročanju hrvaškega Nacionala so predstavniki hrvaške nogometne zveze že navezali stik s staršema kapetana slovenske reprezentance do 19 let, zato se bo Slovenija za nogometaša, ki bi lahko vrsto let tvoril nevaren napadalni dvojec z Benjaminom Šeškom, seveda morala hitro odzvati.