Milan z dramatično zmago nad Laziem ostal prvi, Iličić spet ključen za Atalanto

AC Milan ne želi sestopiti z vrha Serie A in rdeče-črni so kljub dolgotrajni odsotnosti prvega zvezdnika Zlatana Ibrahimovićav sredo zvečer vknjižili novo veliko zmago. Na derbiju kroga z Laziem so Milančani po golih Anteja Rebićain Hakana Calhanogluja(enajstmetrovka)že v 17. minuti vodili z 2:0, nato pa Rimljanom dovolili doseči zadetek priključka, ki je bil v 28. minuti takoj po zapravljeni enajstmetrovki Cira Immobileja delo Luisa Alberta. Immobile se je odkupil z izenačujočim golom sredi drugega polčasa, ko pa je že kazalo, da bo Milan po dolgem času sestopil z vrha Serie A, je v 92. minuti zmago domačim prinesel Theo Hernandez.

Francoski branilec je tako s prvega mesta "sklatil" mestne tekmece Inter. Ekipa Samirja Handanovićaje nekaj ur prej slavila na gostovanju pri Hellas Veroni, kjer je kmalu po začetku drugega polčasa črno-modre v vodstvo popeljal Lautaro Martinez, v 63. minuti pa je izenačil Ivan Ilić. Za poln izkupiček v mestu Romea in Julije je poskrbel branilec Milan Škriniarže v enem naslednjih napadov, natančneje v 69. minuti.