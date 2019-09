Primer Griezmann: kazen za Barcelono znaša pičlih 300 evrov

Katalonski nogometni velikan Barcelona se je po prestopu Antoina Griezmanna znašel pod lupo španske nogometne zveze. Pri madridskem Atleticu so bili namreč odločeni, da so bili ob prestopu francoskega reprezentanta oškodovani za 80 milijonov evrov.

Atleti so Barcelono obtožili, da je pogovore s francoskih reprezentantom pričela že v času, ko je njegova odkupna klavzula znašala 200 milijonov evrov, s prvim julijem, ko se je znižala na 120 milijonov, pa je Barcelona tudi uradno sklenila dogovor o prestopu.

Španski disciplinski komite je sprožil preiskavo in po nekaj tednih sporočil svojo odločitev. Barceloni so za kršenje 88 in 126 člena disciplinskega kodeksa španske nogometne zveze namenili 300 evrov kazni. Med mogočimi kazenskimi ukrepi, ki bi jih sicer komite lahko določil Barceloni se je omenjalo tudi zaprtje Camp Nou, vendar je sodnik za zaključek predlagal zgolj denarno kazen.