Primer Olmo je bil korak predaleč, navijači zahtevajo odstop predsednika

Nogometni in košarkarski klub Barcelone sta v velikih težavah. Dolgo so te težave bile predvsem finančne narave, trenutni predsednik kluba Joan Laporta pa je po povratku na funkcijo trdil, da je edini, ki lahko reši slovito katalonsko ustanovo. Neuspešna registracija Danija Olma v španskem nogometnem prvenstvu in preklican prestop košarkarja Thomasa Heurtla sta očitno dokončno zlomila zaupanje navijačev v sposobnost trenutnega vodstva kluba. Zahtevajo njihov odstop.

V minulih tednih je v Barceloni največ prahu dvignila afera Dani Olmo. Zvezdnika, ki je nogometni klub Barcelone v zameno za odškodnino v višini 60 milijonov evrov okrepil med minulim poletjem, vodstvo kluba ni uspelo registrirati za drugo polovico sezone, kar pomeni, da svojega novega kluba do konca sezone ne bo predstavljal v španskem prvenstvu. Enako velja za mladega Paua Victorja.

Sledila je tudi blamaža v košarkarskem klubu Kataloncev. Izkušeni francoski organizator igre Thomas Huertel je med letoma 2017 in 2021 že bil član Barcelone. Sledila je poškodba kolena, nesporazumi s takratnim trenerjem Šarunasom Jasikevičiusu in odhod v ASVEL. Kmalu za tem je Huertel okrepil Real Madrid, kar je v očeh navijačev Barcelone dokončno zapečatilo njegovo usodo nezaželene osebe. Huertel je dve sezoni bil član Ruskega Zenita, v začetku te sezone pa je kruh služil na Kitajskem, kjer je branil barve Shenzena.

Minuli teden je s Kitajske poletel v Barcelono, kjer naj bi po dogovoru z vodstvom kluba znova zaigral v dresu Kataloncev. A glasno nestrinjanje navijačev s to potezo v že tako negativnem okolju, je predsednika kluba Joana Laporto prisililo v preklic prestopa. Škoda je bila že storjena, navijaške skupine so se združile in zahtevale takojšen odstop celotnega vodstva kluba. Kar deset vplivnih navijaških klubov se je objavilo zapis v katerem grozijo z aktivacijo nezaupnice v primeru, da vodstvo kluba ne odstopi prostovoljno, ali pa organizira glasovanje članov kluba o zaupnici. Pod izjavo so se podpisali navijaški klubi Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistencia del Palau, Si al Futur, Suma Barça, Som un Clam, Transparencia Blaugrana in Un Crit Valent.

"Ne bomo podrobno opisovali kaosa, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj tednih, saj ga vsi dobro poznate. Že v sporočilu, ki smo ga morali izdati 9. septembra, smo nekateri spodaj podpisani kolektivi opozarjali na situacijo," so na začetku skupne izjave zapisali navijaški klubi. "Poleg očitnih kršitev predvolilnih obljub, se primeri malomarnosti množijo, kriza pa je očitna. Zato menimo, da javno ponavljanje že znanih dejstev trenutno ne prispeva ničesar. Le opozarjamo, da življenje na robu nenehno ustvarja situacijo, ko se lahko stvari obrnejo proti tebi, kar povzroči materialno, ekonomsko in socialno škodo ter pripelje do točke, od katere ni povratka. Ugled in podoba kluba sta žal že dolgo močno poškodovana," dodatno opozarjajo.