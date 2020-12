Real po zmagi nad Granado na vrhu lestvice spet izenačen s sosedi

Real Sociedad je v sredo zvečer potrdil, da je do leta 2023 podaljšal pogodbo s trenerjem Imanolom Alguacilom. 49-letni strokovnjak je v tej sezoni z baskovskim velikanom zasedal tudi vrh prvenstvene lestvice, kjer pa je modro-bele nedavno nadomestil madridski Atletico. Alguacil, nekdanji bočni branilec članske in B-ekipe Real Sociedada, se je v svoj matični klub kot trener vrnil leta 2011, po treniranju mladinskih selekcij pa je prevzel B-ekipo. Nekaj časa je bil vršilec dolžnosti trenerja članskega moštva, kjer je nato leta 2018 podpisal dolgoročno pogodbo, ki jo je po vzpodbudnem začetku minule sezone enkrat že podaljšal.

Na svoji jubilejni 200. tekmi v Primeri Division, med nemškimi nogometaši zaostaja le za Ulijem Stielikejem in Berndom Schusterjem , v 14. minuti z močnim strelom z okoli 30 metrov ni bil daleč od uspeha Toni Kroos . Granada je z visokim pritiskom v prvem in v drugem polčasu Realu povzročila nemalo težav in domače nogometaše prisilila v napake, kapetan Sergio Ramos pa je moral v 19. minuti prisebno blokirati poskus Antoina Puertasa , ki ga je tokrat le zaposli Kenedy. Do zaključka polčasa je sledilo precejšnje zatišje, ki sta ga v 36. minuti prekinila prodor in poškodba Rodryga. Brazilec je na robu solz zahteval menjavo in se na nosilih držal za bolečo zadnjo stegensko mišico. Zamenjal ga je Marco Asensio , do konca polčasa pa je bilo pred Realovimi vrati vroče po prostem strelu Luisa Mille , ko je najprej neprepričljivo poskušal udariti Realov "otrok" Jesus Vallejo , Puertas pa je bil v prepovedanem položaju prekratek, da bi njegov ponesrečen poskus spremenil v zadetek. VAR-soba je nato pregledovala dvoboj Casemira in Dimitrija Foulquierja , a se glavni sodnik za najstrožjo kazen ni odločil. Polčas se je končal s predložkom spet zelo aktivnega Lucasa Vazqueza , s katerim ni uspel boljšega stika v ugodnem položaju vzpostaviti Benzema.

Zadela prvi in drugi strelec Reala

Na začetku drugega polčasa so bili gostje spet nevarni, ko je žogo blizu vrat ustavil Roberto Soldadoin nato zaposlil Carlosa Nevo, čigar strel pa je preletel vrata Courtoisa. Po tem, ko je v 55. minuti po predložku s strani okvir vrat zadel Asensio, je bilRui Silvana še hujših preizkušnjah po strelu Kroosa, ko je moral po odbitku nato z zadnjimi močmi rešiti še gotov zadetek Federica Valverdeja. A v 57. minuti rešitve ni bilo več, ko je Asensio pred vrati našel Casemira, ki je skočil višje od Valleja in z glavo zadel za 1:0. Brazilec je v tem prvenstvu s štirimi goli celo drugi strelec Reala, ki pa bi lahko že v naslednjem napadu prejel gol za 1:1, a je Courtois v dveh poskusih ustavil strel Puertasa. Igra se je nato precej umirila in gostje so imeli spet veliko pritožb na delo sodnikov v VAR-sobi, saj so po igranju z roko Casemira odločili, da se po strelu Jorgeja Molineni zgodilo nič, kar bi bilo vredno najstrožje kazni.

Zidane je v zaključek tekme krenil z dvojno menjavo, v igro sta prišla Iscoin Vinicius Junior, domači pa so vedno bolj krčevito branili minimalno prednost. Po predložku Neve z leve strani v 87. minuti je bil v sredini za las prekratek German Sanchez, v nadaljevanju akcije pa je Quiniuspel najti Yangela Herrero, čigar strel pa ni bil dovolj dober, da bi ogrozil Courtoisa. Germanu je pripadla zadnja priložnost za izenačenje v 89. minuti, ko je po predložku Mille meril prek vrat. Tekmo bi lahko v 91. minuti odločil Asensio oziroma Isco, a je po malce slabši podaji prvega Realov vezist tudi zaradi posredovanja Quinija streljal premalo močno. V eni zadnjih akcij na tekmi pa je Real le povišal končni rezultat, ko je po samostojni akciji in prodoru Benzema z levico neubranljivo zadel v daljši kot za končnih 2:0.