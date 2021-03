Messi izenačil rekord Xavija: 767. tekma in predstava za učbenike

"Dotikajoč se neba," je klub Argentincu sporočil na posebnem transparentu, na katerem skupaj s Xavijem kaže s kazalcem proti nebu v slogu, na katerega je proslavil večino svoji golov v dresu Barce. V posrečenem videoposnetku so Messiju z visoko dvignjenimi kazalci voščili številni sedanji in nekdanji soigralci, med njimi tudi Urugvajec Luis Suarez , ki je pred iztekom poletnega prestopnega roka tako kontroverzno zapustil Katalonijo in se ustalil v vrstah madridskega Atletica.

Laporta pred uradnim prevzemom poslov videl mojstrovini

V prvih desetih minutah Huesca ni imela večjih težav z domačini, je pa ravno ob izteku desete minute Alvaro Fernandezdobro posredoval po močnem strelu Sergina Desta. Novoizvoljeni povratnik na predsedniško mesto kluba Joan Laportaje lahko v častni loži glasno proslavljal že nekaj napadov kasneje, ko je Messi z roba kazenskega prostora mojstrsko zadel za vodstvo Kataloncev tudi s pomočjo prečke, potem ko se je "evrogola" s strelom v skorajda identičen del vrat razveselil že pred dnevi v Parizu. Kmalu bi lahko bilo že 2:0, potem ko je žogo do roba kazenskega prostora popeljal Ousmane Dembele in jo prepustil Messiju, ta pa je z močnim in zavitim strelom z levico za las zgrešil želeni cilj.

V 26. minuti je bila Huesca blizu izenačenju, potem ko se je Pablo Maffeo v kazenskem prostoru uspešno izognil več bledim startom domačih branilcev in natančno meril po tleh, kjer pa je žogo ob svoji desni vratnici z izjemnim posredovanjem pričakalMarc-Andre ter Stegen. Messi je bil spet arhitekt izjemno nevarne akcije v 33. minuti, ko je v priložnost pred vrata Huesce poslal Jordija Albo, ta pa je iz sicer težkega položaja zatresel prečko. Večer mojstrovin se je nato le nadaljeval v 35. minuti, ko je "v Messijevem slogu" proti kazenskemu prostoru potegnil Antoine Griezmann, čigar strel je švignil pod stičišče vratnice in prečke nemočnega Fernandeza za njegov prvi gol po več kot mesecu dni. Še pred polčasom se je okvir gola Huesce spet zatresel, ko je izvrstno do vtekajočega Frenkieja de Jonga z levega boka podal Alba, Fernandez pa se je rešil s pomočjo prečke.

VAR-komedija hitro v drugem planu

Povsem iz ničesar si je nato glavni sodnik Adrian Cordero Vega"izmislil" najstrožjo kazen v zadnjem napadu polčasa, ko je po hitrem protinapadu pred Ter Stegnom padel Rafa Mir. Kljub počasnim posnetkom, ki so dokazovali, da je Ter Stegen v najslabšem primeru zgolj "pobožal" tekmeca s prstom, ki je sicer s strelom pred vrati grdo zgrešil, je milo rečeno škandalozna odločitev (VAR-soba se ni oglasila) obveljala. Mir je zanesljivo zadel za 2:1 ob polčasu, trener Barce Koeman pa se z nekaterimi nogometaši ni mogel zadržati in ob potiskanju klubskega delegata zapustil zelenico ob glasnem protestiranju.

Vsaj malce se je spomin na sodniško farso zabrisal s hitrim golom za 3:1, ki ga je po predložku Messija po "skrajšanem kotu" z glavo zabil Oscar Mingueza. To je bil za mladega branilca prvenec v španskem prvenstvu. Reči bi se lahko za domače spet zapletle v 57. minuti, ko so gostje povsem izigrali njihovo obrambo, predložek s strani prek Ter Stegna pa je skorajda na črti vrat s prsmi nerazumljivo čez prečko poslal Mir. V 63. minuti se je po dvojni menjavi v gostujočih vrstah odzval tudi Koeman, ki je v igro namesto De Jonga poslal vnovič zdravega srednjega branilca Ronalda Arauja. Igra je bila vedno bolj raztrgana, gostje pa so z nekaj ostrimi starti do 69. minute Koemana prepričali, da vstopita še Ilaix Moriba(namesto Desta) in Francisco Trincao(namesto Griezmanna), potem ko je Francoz po še enem v nizu prekrškov za hip obležal le nekaj sekund pred menjavo. Messi bi kmalu za tem, v 71. minuti, lahko dosegel svoj drugi gol na tekmi, a po podaji v globino in nenadzorovanem "izletu" gostujočega vratarja na rob kazenskega prostora Argentincu v visokem loku ni uspelo s sicer mojstrskim poskusom zadeti.

Spet je bil v 74. minuti blizu zadetku Mir, na katerega je pozabila domača obramba na čelu s Ter Stegnom, po sicer precej povprečnem strelu z glavo pa je žogo izpred svojih vrat izbil Mingueza. Ter Stegen je moral nato v naslednjem napadu posredovati še po strelu Davida Ferreira. Trincao si je na robu lastnega kazenskega prostora v 82. minuti privoščil veliko napako, toda zavit strel Mira proti oddaljenejši vratnici ni zadel cilja. Koeman, ki je nezbranega Portugalca opsoval že ob nekaj prejšnjih napakah, je tokrat še posebej nenadzorovano izgubil živce. Priložnost sta v zaključku tekme dobila še Martin Braithwaite in Riqui Puig, ki sta zamenjala Dembeleja oziroma Pedrija. Tekma se je končala z novim lepim zadetkom Messija, ki je tudi po zaslugi odboja od tekmeca s precejšnje razdalje zadel v daljši kot za končnih 4:1.