Atletico z dramatičnim preobratom v zadnji krog s +2 pred Realom, nov poraz Barce

Minimalna zmaga Reala v Bilbau Real na gostovanju v Bilbau ni bezljal in mirno nadziral potek srečanja, do večje priložnosti pa v prvem polčasu ni prišel. Realovci so v 28. minuti glasno zahtevali najstrožjo kazen, ko je predložek Alvara Odriozole z roko v svojem kazenskem prostoru ustavil Jon Morcillo , toda sodniki na čelu z Mateuom Lahozom , ki bo vodil letošnji finale Lige prvakov, se niso odločili za najstrožjo kazen. Priložnosti v prvem polčasu ni bilo veliko, po prostem strelu je vratom Thibauta Courtoisa resno zapretil zgolj Alejandro Berenguer , ki pa ni meril dovolj natančno.

Casemiro je po skoraj točno uri igre z glavo zatresel prečko, vendarle pa je v 68. minuti baskovsko mrežo načel branilec Nacho Fernandez, ki je kronal boljšo igro "kraljevega kluba" v drugem polčasu. VAR je pregledal tudi "udeležbo" Karima Benzemajapri akciji za gol, a so sodniki odločili, da je bilo vse čisto. Real se je osredotočil na branjenje minimalne prednosti, Mikel Vesga pa je bil s strelom z glavo le za las oddaljen od izenačenja v 83. minuti.

Porazno slovo Barce od boja za naslov

Barcelona je proti Celti odigrala enega boljših prvih polčasov zadnjih dveh mesecev, toda poskusa argentinskega kapetana Lionela Messijain francoskega krilnega napadalca Ousmana Dembeleja v prvem delu prvega polčasa nista zadela cilja. A nato so Katalonci vendarle (in povsem zasluženo) uspeli povesti, ko je po dobrem pritisku Messija z visoko žogo našel Sergio Busquets, Argentinec pa je na morda svoji zadnji tekmi kot član Barce na Camp Nouu zadel z glavo. Glede na rezultate z ostalih zelenic v tistem hipu, so se Katalonci vsaj navidezno ponovno resno vključili v boj za naslov.

Vse do 38. minute Celta ni pretila oziroma sploh ni prihajala blizu vratom Barce, nato pa zadela v prvi priložnosti, ki jo je Santiju Mini pripravil kapetan Iago Aspas, spet pa se ni izkazal v zaključku sezone precej neprepričljivi domači vratar Marc-Andre ter Stegen. Nemški čuvaj mreže bi po precej rezerviranem drugem polčasu v 71. minuti kmalu spet "zakuhal" nevarno situacijo svoji ekipi, a je na koncu vse skupaj rešil z dobrim posredovanjem po strelu Denisa Suareza. Barca je bila najbližje zmagovitemu zadetku prek rezervista Martina Braithwaita, ki pa tri minute pred iztekom rednega dela tekme z ugodnega položaja ni uspel zadeti. Za nameček je Mina v 89. minuti poskrbel za popoln preobrat ter poskrbel za precej klavrno slovo Kataloncev od domače zelenice v sezoni 2020/21, v kateri so zdaj tudi uradno ostali brez možnosti za državni naslov.