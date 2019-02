San Mames prevelik zalogaj za Barco, Ter Stegen rešil točko

Tekma na zanjo že tradicionalno neugodnem San Mamesu je za Barcelono predstavljala priložnost, da še poveča naskok na vrhu lestvice, potem ko je po sobotnem madridskem derbiju njen nov najbližji zasledovalec postal Real Madrid. Trener gostov Ernesto Valverde za razliko od pokalnega "clasica" z Realom na Camp Nouu ni odpočil Lionela Messijain še vedno rahlo načetega Argentinca v boj poslal od prve minute, medtem ko je odsotnega Jordija Albona levem boku obrambe nadomeščal Nelson Semedo.

Baskovski ponos je vse od prvih minut povzročal celo kopico težav Kataloncem in do prve resnejše priložnosti prišel v enajsti minuti, ko je na sredini žogo nepremišljeno oddal Arturo Vidal, v protinapad pa je po levem boku krenil Yuri Berchiche, čigar strel po tleh je zletel mimo oddaljenejše vratnice Marca-Andreja ter Stegna. Nemec v golu Barce se je moral izkazati dobrih pet minut kasneje, ko je Markel Susaeta"mešal" na robu kazenskega prostora in z levico izvrstno udaril med Semedom in Ivanom Rakitićem, Ter Stegen pa je s skrajnimi močmi izbil žogo na vrh mreže.

Ter Stegen reševal Katalonce

Po kotu, ki je sledil, je Ter Stegen ob vedno neugodnemu RauluGarciispet s skrajnimi močmi spravil žogo v nov kot za domače. Šele v 22. minuti velja omeniti poskus Messija, ki je daleč od vrat z zavito žogo iskal Luisa Suareza, a je Urugvajec uspel v ugodnem položaju pred vrati žogo z glavo le oplaziti. Sledil je nov nevaren poskus "levov" in Garcie, ki je s "škarjicami" po še enem slabo razčiščenem predložku Kataloncev uspel priti do strela, Ter Stegen pa mu je bil tudi s pomočjo branilcev kos.

Največjo priložnost za goste je imel v 26. minuti Messi, ki je najprej neuspešno iskal Semeda, slednjega je z izletom iz gola ustavil vratar Iago Herrerin, Argentinec pa je imel nato na voljo strel proti praznim vratom, a zadel le prečko. Herrerina je kapetan Barce preizkusil še v 37. minuti, ko mu je njegov strel z roba kazenskega prostora povzročil kar nekaj težav, žoga pa je baskovskemu vratarju na njegovo srečo ušla zgolj v kot in ne na nogo katerega od napadalcev. Polčas se je končal s še eno lepo priložnostjo Garcie: po tem, ko se Katalonci tudi v tem primeru niso izkazali ob visoki podaji s strani, je nekdanji napadalec madridskega Atletica meril proti bližnji vratnici, a se je žoga od Sergija Roberta odbila v (nedosojen) kot.

Gostje so v drugi polčas krenili veliko bolj odločno, toda do pravih priložnosti v prvih desetih minutah niso prišli. Athleticov trener Gaizka Garitanoje v 62. minuti opravil že svojo drugo menjavo (igro sta zapustila Benat Etxebarriain Susaeta, vanjo pa prišla Mikel San Josein Iker Muniain), odzval pa se je tudi Valverde, ki je v igro proti svojim nekdanjim delodajalcem namesto povprečnega Vidala poslal nadobudnega Carlesa Alenaja. Ravno sveži San Jose je bil po hitrem protinapadu v 65. minuti izjemno blizu vodilnemu zadetku, toda njegov strel "na prvo" z levico je le za las zgrešil želeni cilj ob vratnici Ter Stegna. Brez večjih razburjenj je dogajanje na zelenici minilo do 80. minute, ko je izjemno priložnost z glavo v vratarjevem prostoru zapravil Inaki Williams, na katerega je pozabil Gerard Pique. Dve minuti kasneje je Ter Stegen španskega napadalca ustavil še v situaciji "ena na ena", nato pa v zaključku tekme še enkrat, a takrat precej bolj rutinsko. Razen nevarnega skoka Piqueja ob Herrerinu v zadnjih minutah Barcelona ni pretila in je bila na koncu lahko kar precej zadovoljna s točko iz "levjega brloga".

Izidi 23. kroga Primere Division:

Athletic Bilbao ‒ Barcelona 0:0

Sevilla ‒ Eibar 2:2 (0:1)

Ben Yedder 88., Sarabia 90.; Orellana 22., Charles 63.

RK: Banega 84./Sevilla

Valencia ‒ Real Sociedad 0:0

Atletico Madrid ‒ Real Madrid 1:3 (1:2)

Griezmann 25.; Casemiro 16., Ramos 42./11-m, Bale 75.

RK: Partey 80./Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Leganes ‒ Real Betis 3:0

Girona ‒ Huesca 0:2

Espanyol ‒ Rayo Vallecano 2:1

Getafe ‒ Celta Vigo 3:1

Real Valladolid ‒ Villarreal 0:0

