Predsednik Barce ostro nad VAR: Vedno favorizira isto ekipo

Trener Barcelone Quique Setienje bil pred gostovanjem v Villarrealu pod hudim pritiskom, po poročanju nekaterih medijev ga je le še poraz ločil od neslavnega konca delovanja na Barcini klopi. Toda nekdanji trener Racing Santanderja in Real Betisa je bil lahko tokrat izjemno zadovoljen s svojimi varovanci, ki so odigrali daleč najboljšo partijo "pokoronskega" obdobja, morda pa tudi celotne njegove vladavine in visoko premagali Villarreal, ki je v zadnjih krogih naravnost blestel.

Poleg kapetana Lionela Messija, ki so mu sodniki z ogledom VAR-posnetkov vnovič razveljavili enega od zadetkov, je tokrat zablestela tudi najdražja okrepitev poletnega prestopnega roka, Francoz Antoine Griezmann, ki je na prejšnjem derbiju z Atletico Madridom odmevno dobil vsega nekaj minut za igro, tokrat pa tekmo začel od prve minute in zabil enega najlepših golov v karieri. Po lepi podaji Messija, ki je žogo "nastavil" za svoj hrbet, je Griezmann zadel s prefinjenim lobom ter s pomočjo prečke.

'Danes smo imeli vse'

"Messi, (Luis) Suarez in Griezmann so igralci navdušujoče kakovosti. Želeli smo, da bi akcije izvajali bolj skozi sredino in dobro se nam je izšlo," je taktično spremembo, ki je tokrat prinašala velike rezultate, opisal Setien. "Iskali smo rešitve na igro nasprotnika, ki niso vedno enake. Najpomembneje danes je bilo zadeti, saj se tako situacija močno razjasni. Na drugih tekmah smo prav tako imeli zelo dobra obdobja v igri, a brez današnje učinkovitosti. Danes smo presenetili. Izkoriščanje priložnosti dela razlike, ker smo dobre tekme odigrali že prej,"je nadaljeval.

"Vse tekme se razlikujejo. Danes smo imeli vse. Prebijali smo jih skozi sredino in po bokih, do strela je prihajalo več ljudi. Druge ekipe, kot sta Atletico ali Sevilla, ki so čvrstejše v obrambi, so nam povzročale več težav. Morda so bile še čvrstejše od te. To nam zelo pomaga pri samozavesti. Zelo dobro smo pritiskali in jim nismo dovolili iz zadnje vrste. Odigrali smo zelo uravnoteženo tekmo. Bi pa raje videl, da bi zadeli prej. Griezmann? Res je odigral dobro tekmo. Zelo dobro je sodeloval in postajal vedno samozavestnejši. Zelo sem zadovoljen, predpostavljam pa, da je tudi on, potem ko je zabil tako lep gol, ki me je spomnil na Messijevega proti Betisu. Spektakularno je igral tudi Sergi Roberto, prinaša nam izjemno željo in svoje delo opravi na vseh položajih. Uživa na položaju vezista in kar slabo sem se počutil, ko sem ga proti koncu postavil na desni bok obrambe, toda Nelson (Semedo) je potreboval počitek."