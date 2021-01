Oblaku 'evrogol' zabil soigralec, zmago Atletica rešil Suarez

Prva tekma dneva med Athletic Bilbaom in Elchejem se je končala z zmago baskovske ekipe z 1:0, edini gol je dosegel Iker Muniain. Vodstvo domačega kluba pa je kljub zmagi presenetljivo odpustilo trenerja Gaizko Garitana, saj je pred tem ekipa iz Bilbaa na prejšnjih sedmih tekmah dosegla le eno zmago. "Pri Athleticu Bilbau smo se odločili, da odpustimo Gaizko Garitana in njegove pomočnike na mestu glavnega trenerja, ki ga je prevzel 5. decembra 2018," je zapisal klub v izjavi za javnost. Garitano je Athletic lani popeljal do finala španskega pokala, ki ga zaradi koronavirusne pandemije proti Real Sociedadu še niso odigrali. Za zdaj še ni znano, kdo bo njegov naslednik.

Kljub ne preveč navdahnjeni predstavi so rdeče-beli povedli tik pred koncem prvega polčasa, ko je domačega vratarja matiral Marcos Llorente . Nekdanji član baskovskega kluba je v protinapad sledil Luisu Suarezu in podajo Urugvajca z roba kazenskega prostora pospravil v mrežo. Ko se je že zdelo, da Madridčani večjih težav z osvajanjem novega polnega kompleta točk ne bodo imeli, saj je bil zaradi grobega prekrška nad Thomasom Lemarjem na predlog sistema VAR izključen Victor Laguardia , so se reči za varovance Diega Simeoneja vseeno nepričakovano zapletle.

Domačemu Alavesu bi se kmalu bogato povrnila požrtvovalnost delavcev, ki so perfektno očistili še pred kratkim povsem zasneženo zelenico in omogočili nemoteno izvedbo obračuna z vodilnim Atleticom. Ta je moral odgovoriti na izziv mestnega tekmeca Reala, ki ga je s tremi tekmami več v soboto zvečer z domačo zmago nad Celto iz Viga (2:0) vnovič prehitel na lestvici. Prvi polčas je minil s pričakovano pobudo gostov, ki pa si večjih priložnosti niso pripravili, medtem ko je bil domači Alaves povsem nenevaren za gol Jana Oblaka , v čigar okvir vrat je prvič pomeril šele v 95. minuti.

Tudi po zaslugi zapravljivih Yannicka Ferreire Carrasca in Suareza, ki je bil enkrat tudi sam pred vratarjem Fernandom Pachecom, a ga ni uspel ukaniti še drugič. Kar štiri hitre menjave so prebudile domačo vrsto, ki bi kmalu izenačila prek standardne situacije, ko je z glavo Oblaka že premagal Lejuene, a zadel le vratnico. Opozorilo očitno ni zaleglo in Alaves je uspel z igralcem manj izenačiti v 84. minuti, ko je predložek s strani ob svežemu rezervistu Lucasu Perezumimo slovenskega vratarja "mojstrsko" pod stičišče vratnice in prečke preusmeril Felipe. Zadnji udarec je vseeno pripadel Atleticu, ki se je iz zagate rešil po akciji še enega igralca s klopi, Joaa Felixa: Portugalec je v kazenskem prostoru nesebično na oddaljenejši vratnici zaposlil osamljenega Suareza, ki je gostom z neposredne bližine prinesel veliko zmago v boju za težko pričakovani drugi državni naslov v tem tisočletju.